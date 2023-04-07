Названы три группы "недостойных" наследников, которых исключают из завещания

Есть три группы недостойных наследников, которые могут лишиться доли при разделе имущества. Подробнее об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала юрист Татьяна Соколова.

Первая — те, кто пытается получить наследство незаконно. При этом их незаконные действия должны быть подтверждены приговором суда или решением инстанции по гражданскому делу.

"Должны присутствовать противоправные действия, направленные против наследодателя или наследников, против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (например, подделка завещания, его уничтожение или хищение, понуждение наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждение наследников к отказу от наследства)", — рассказала эксперт.

Вторая группа — это родители, лишённые родительских прав, а третья — граждане, которые злостно уклоняются от алиментов.

"Обязанность по содержанию наследодателя должна быть установлена документально — решением суда о взыскании алиментов. Решение суда не требуется в случае обязанности содержания родителями своих детей", — добавила Соколова.

"Недостойных" из первой и второй групп можно исключить из числа наследников, предоставив нотариусу приговор или решение суда (например, о лишении родительских прав). Для исключения людей из третьей группы необходимо обращаться в суд с иском и предоставить документы, подтверждающие "недостойное" поведение наследника.

"Это могут быть: решение суда о взыскании алиментов или об ответственности за их несвоевременную уплату, приговор суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, справка судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам", — отметила юрист.