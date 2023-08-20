День офицеров России, День без косметики и макияжа, Мирон-ветрогон: Праздники и приметы 21 августа Сегодня, 21 августа 2023 года, в России отмечается праздник тех, у кого на погонах звёзды и кто выбрал профессию защищать Родину. На Руси же в этот день чествовали одного из богов. 19 августа, 21:01 21 августа отмечается День офицеров России. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

День офицера России

В сегодняшнюю дату, 21 августа, с недавнего времени отмечается такой праздник, как День офицера России. Вот несколько фактов о нём: инициатор праздника — общественная организация "Офицеры России";

отмечается ежегодно 21 августа, в преддверии Дня Государственного флага России;

в этот день чествуют офицеров всех силовых ведомств нашей страны.

"Есть такая профессия — Родину защищать". Видео © YouTube / Канал офицеров бывших не бывает

"Есть такая работа — Родину защищать". Эта фраза прозвучала в уже легендарном советском фильме "Офицеры" и сразу пошла в народ. Она как нельзя лучше описывает то, чему свою жизнь посвящают офицеры различных силовых ведомств. Сегодняшний праздник, День офицера России, не является государственным, однако традиция чествовать их уже закрепилась и набирает обороты.

Офицеры в Российской армии впервые появились в XVII веке при Петре I. Он сформировал офицерский корпус из представителей дворянства. Лишь в конце XIX века получение офицерских званий стало доступно военнослужащим без знатного происхождения, обладающим военными заслугами.

День офицера России отмечается всего несколько лет, однако уже появились определённые традиции. Так, праздничные концерты устраивают в гарнизонах и домах офицеров, а иногда — на городских площадях. В Москве офицеры и ветераны собираются у здания Минобороны РФ, где на Фрунзенской набережной находится памятник, посвящённый героям фильма "Офицеры". В этот день действующих офицеров, будь они в строю или в запасе, поздравляют семьи, друзья и коллеги, благодарят их за службу. Сами виновники торжества могут отметить этот праздник в кругу сослуживцев.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

21 августа — Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 21 августа, в России и других странах отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Вот несколько фактов о нём: отмечается ежегодно 21 августа, дата не смещается;

учреждён Генассамблеей ООО 19 декабря 2017 года;

цель — "воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него";

в эту дату проводятся информационные кампании, выставки, конференции, посвящённые жертвам терроризма.

Увы, на сегодняшний день терроризм — это общемировая проблема, от которой страдают разные страны и народы. Зачастую пострадавшие могут справиться с травмами, получить возможность вести достойную жизнь только при поддержке извне. Она может включать психологическую, социальную, финансовую помощь, реабилитацию. Но не всё можно вылечить и стереть. Воспоминания могут травмировать всю последующую жизнь, влиять на поколения.

Ранее руководитель Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков отмечал, что за последние пару десятков лет борьба с терроризмом осложнилась. Террористы приспособились к новым реалиям, стали использовать современные технологии, пробелы в законах. Они стали привлекать в свои ряды жителей других стран. Вместе с тем в ООН уверены, что, несмотря на все эти трудности, терроризм можно и нужно победить.

Кстати, в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом на 3 сентября, приурочен к нападению террористов на школу в Беслане в 2004 году.

День без косметики и макияжа

21 августа — День без косметики и макияжа. Фото © Freepik

Сегодня, 21 августа, в России отмечается праздник естественной красоты — День без косметики и макияжа. Вот что известно о нём: отмечается в России ежегодно 21 августа, дата не смещается;

первые упоминания относятся к 2017 году;

вероятно, появился в США;

в этот день предлагается прекрасной половине человечества дать лицу отдохнуть от косметики и порадовать всех своей естественной красотой.

Кто придумал День без косметики и макияжа, уже неизвестно. Судя по всему, началось всё с США, где впервые такой праздник (National no makeup day) упоминается в 2017 году. В соцсетях стали распространять хештег #NoMakeup и публиковать под ним снимки без косметики. В том числе так делали некоторые звёзды. Однако в Штатах этот день отмечается 26 апреля, а в России, переняв традицию лишь частично, делают это 21 августа.

И это не лишено смысла, ведь косметологи говорят: в летний период необходимо облегчить макияж и дать коже "дышать". Например, в это время лучше заменить кремы с плотной текстурой на более лёгкие сыворотки, эмульсии или кремы. Если же выдастся дополнительный денёк без косметики, ещё лучше. Даже увлажняющими кремами летом некоторые косметологи советуют не злоупотреблять. Вместо этого можно распылять на лицо, шею и зону декольте воду.

В Сети предлагается несколько вариантов, как можно отметить День без косметики и макияжа, но всё сводится к одному. Можно сходить на работу или учёбу без косметики, а также поделиться фото с вашей естественной красотой в соцсетях. Друзья и близкие оценят.

День Стрибога

Стрибог в представлении художника. Фото © Wikipedia / Andrey Shishkin

В эту дату, 21 августа, на Руси отмечали День Стрибога — бога ветра в восточнославянской мифологии. Вот что это за праздник: посвящён Стрибогу, который считался повелителем ветра;

в этот день просили у него защиты, приносили жертвы и подношения;

обряды совершались на капищах, затем устраивались пиры.

Стрибог, согласно верованиям язычников, родился из дыхания Рода — верховного бога, создателя всего сущего. Его имя восходит к древнему корню "стрег", то есть "старший". Древние славяне считали, что Стрибог может вызвать или прекратить бурю. Вместе со своим братом он повелевает также громом и молнией.

В древности люди не понимали, откуда берутся ветры, и боялись их. Появление бога, "отвечавшего" за это явление, упрощало миропонимание. Можно было принести ему подношения и попросить не насылать смерч, надеяться на его защиту. Земледельцы почитали Стрибога, потому что верили: грозовые тучи могут прийти в их края лишь по воле бога ветров, гонимые его дыханием. Но с особым тщанием почитали Стрибога моряки, так как для них попутный ветер — залог успешного плавания.

Сейчас Стрибога рассматривают в разных вариантах. В одном из них это мрачное и мстительное существо, противоположное светлому Даждьбогу. В другом их образы сближаются, языческий бог выходит многоликим. На Руси до обретения христианства было принято совершать обряды, чтобы задобрить это божество.

Приметы 21 августа

Миронов день

Сегодня, 21 августа, Русская православная церковь чтит память преподобного Мирона. Считается, что он родился примерно в 250 году в Авракии, недалеко от Кносса на Крите. Семья его была благочестивой и богобоязненной. Повзрослев, Мирон женился и стал земледельцем. Будучи милосердным, он отдавал значительную часть своего урожая беднякам. За добродетель он был рукоположён в священника, а затем в епископа Гортинского и архиепископа Критского. Согласно преданию, он мог творить чудеса. Например, однажды остановил течение реки, угрожавшей выйти из берегов. Он мирно преставился в возрасте около 100 лет.

В народе же, как это водилось, церковному празднику придумали своё название. День этот стали называть Миронов или Мирон-ветрогон. Вероятно, не обошлось без влияния упомянутых выше языческих верований. На Миронов день незамужние девушки обращались к ветрам с просьбой помочь приворожить возлюбленного. А замужние просили "навести тоску" на мужей, если те находились вдали от семьи. А ещё на Мирона собирали бруснику и ежевику, так как считали, что в этот день у них усиливаются целебные свойства. Из ягод делали варенье. В этот день было несколько запретов. Так, нельзя было подметать полы, чтобы не вымести из дома благополучие. А ещё нельзя было проявлять чёрствость к другим и жаловаться на жизнь. Для сватовства и свадеб день считался неподходящим.

Погодные приметы на Миронов день

Утром появился иней на траве — следующий год будет урожайный.

Какая погода на Мирона, такой и осень будет.

Ягоды много уродилось — зима будет суровой.

Родившийся в этот день будет мирным и кротким.

Именинники 21 августа

21 августа именины у российского певца Леонида Агутина. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Сегодня, 21 августа, именины у обладателей следующих имён: Анастасий;

Герман;

Григорий;

Иосиф;

Леонид;

Мирон (Мироний);

Николай;

Феодор (Фёдор). Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и счастья!

Авторы Вадим Андреев