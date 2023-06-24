Визажист назвала пять ошибок при выборе косметики, которые принесут вашей коже проблемы

Выбор косметики — дело очень ответственное, потому что средствами для кожи мы пользуемся каждый день, а они могут как подарить привлекательный и сияющий вид, так и всё испортить. Какие ошибки мы допускаем при покупке косметики, Лайфу рассказала визажист Ксения Бочарова.

1. Выбирать средства, не подходящие типу кожи

Любое косметическое средство будет эффективно работать, если оно подходит вашему типу кожи. Но определить его самостоятельно иногда достаточно сложно: например, жирная кожа часто бывает обезвоженной, а использование агрессивных средств в этом случае лишь усугубит проблему, предупреждает Бочарова.

2. Регулярно использовать средства от разных производителей

Когда вы используете уходовую косметику разных брендов, вы создаёте дополнительную нагрузку на кожу. Дело в том, что разные производители применяют разные химические компоненты (консерванты, отдушки и т.д.) при производстве своих продуктов. "И если, например, ваша пенка для умывания и лосьон принадлежат одному бренду, вы наносите на кожу одни и те же химические вещества. Но если все ваши средства выпущены разными производителями, то перечень химикатов, которые вы используете каждый день, значительно увеличивается. Причём часть этих химикатов может быть плохо совместима между собой", — подчеркнула собеседница Лайфа.

Визажист Ксения Бочарова. Фото предоставлено Лайфу

3. Покупать косметику в больших тюбиках

Эксперт призывает не вестись на более низкую цену косметики в больших тюбиках и банках. Всё потому, что средство может просто вам не подойти, даже если вы уже пользовались им ранее. Визажист объясняет, что потребности вашей кожи могут измениться и средство окажется ненужным. Также в "банках XXL" компоненты косметических средств разлагаются под воздействием воздуха, света и т.д. Всё средство может прийти в негодность ещё до того, как вы успеете его использовать.

4. Слишком часто менять бренды

Каждая смена бренда косметики — стресс для организма. Меняется химический состав средства, и кожа вынуждена приспосабливаться. Но при этом Бочарова не советует сразу же избавляться от средства, если вам кажется, что оно не работает. "Заметный эффект от использования не проявится через два-три дня, часто на это требуется большее время. Во всём, что касается уходовой косметики, лучше полагаться на мнение косметолога, который поможет выбрать правильный подход к уходу за кожей с учётом её индивидуальных особенностей", — добавила она.

5. Покупать косметику с опасными компонентами

Среди таких опасных ингредиентов фталаты (дибутилфталат, диметилфталат, диэтилфталат), которые оказывают негативное влияние на организм и могут даже приводить к онкологии, а также парабены, силиконы, формальдегиды, денатурированный спирт. Опасным может быть и высокое содержание полезных, на первый взгляд, компонентов, например триклозана или витамина А. Поэтому визажист советует обязательно изучать этикетку перед покупкой.

И ещё: не ведитесь на цену и надписи organic

В заключение беседы визажист посоветовала не верить на слово надписям organic или natural на косметике, поскольку реальный состав средства может быть очень далёк от натурального и органического. Кроме того, не всегда высокая цена говорит о качестве. "Не стоит ориентироваться и на цену, очень часто дороговизна косметики определяется огромными затратами на её маркетинг. Лучший способ подобрать действительно хороший продукт — получить консультацию косметолога и научиться читать состав", — резюмировала собеседница Лайфа.