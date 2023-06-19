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19 июня, 09:09

Косметолог назвала главные ошибки в использовании косметики летом

Косметолог Гришина: Летом плотные кремы лучше заменить на лёгкие сыворотки

В летний период необходимо облегчить макияж и дать коже "дышать". В это время лучше заменить кремы с плотной текстурой на более лёгкие сыворотки, эмульсии или кремы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала косметолог Мария Гришина.

Косметолог Мария Гришина. Фото предоставлено Лайфу

Косметолог Мария Гришина. Фото предоставлено Лайфу

"Плотные текстуры средств создают ненужный эффект маски на лице и сильно закупоривают поры. Особенно негативно это скажется на людях с жирной и пористой кожей", — отметила она.

Эксперт назвала ошибкой мнение о том, что летом надо увлажнять кожу. На самом деле всё наоборот, в это время лучше выбирать питательные кремы, потому что кожа сильно обезвожена после зимнего сезона.

Очень полезно в течение дня пользоваться термальной водой и распылять её на лицо, зону шеи и декольте. Таким образом кожа будет подпитываться и дольше сохранять свою молодость и красоту.

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Также не стоит забывать про крем с SPF-защитой, даже если всё лето все передвижения заканчиваются домом, машиной и офисом. Таким образом будет обеспечена защита от негативных солнечных лучей и пигментации. Плотные тональные средства стоит заменить на лёгкие ВВ- или СС-кремы. А вместо скрабов летом лучше использовать щадящие пенки и эмульсии. В противном случае высок риск спровоцировать различного рода дерматиты и пигментацию.

Ранее Лайф рассказывал о том, что обычная женская косметичка может таить в себе опасности. Это связано с бактериями и вирусами, которые попадают туда с поверхностей и рук.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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