От эпиляции до ботокса: Какие процедуры у косметолога опасно делать летом

Некоторые салонные процедуры могут быть опасны летом, так как нарушают целостность кожного покрова — главного эпидермального барьера, который защищает нас от вредных ультрафиолетовых лучей, микробов, бактерий и другого отрицательного внешнего воздействия, рассказал Лайфу Александр Умнов — ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения и врач-хирург.

Лазерные процедуры нельзя назвать безопасными для кожи, но они становятся очень популярны с наступлением лета, объясняет медик. Считается, что лазерная эпиляция действует только на фолликулы волос, не влияя на кожу. Исследования показывают, что это не совсем так.

"Лучше такую процедуру проводить в зимний период, чтобы избежать солнечных ожогов, так как кожа после подобной эпиляции становится более уязвимой", — заметил врач.

Ещё более серьёзно хирург призвал относиться к удалению пигментации на лице с помощью лазера. Воздействие светового луча не на фолликулы волос, а на пигмент в коже, сделают её крайне чувствительной к ультрафиолету. Безопаснее будет нанести осветляющий крем на ночь, а наутро крем с spf-защитой. Александр добавил, что лазерный лифтинг тоже очень небезопасен, так как оставляет кожу оголённой.

"Что ещё может спровоцировать появление жуткой пигментации, даже без выхода на улицу, — это процедура так называемого SMAS-лифтинга, от которой возможны ожоги, даже местная атрофия, провисание щёк и т. д. Это связано с тем, что при точечном длительном воздействии ультразвук может разбивать жировые отложения на коже лица", — предупредил врач.

Умнов упомянул ещё один характерный для лета тренд — эйфория от скидок на ботокс. Дешёвые предложения провоцируют людей вколоть себе как можно больше ботокса по выгодной цене. Проблема здесь в том, что сам ботокс очень чувствителен к жаре, так что пребывание на солнце может свести результаты процедур на нет, и к тому же чревато воспалением.

Наконец, опасная и очень нежелательная процедура летом — как домашний, так и салонный пилинг, который представляет из себя кислотный ожог, предостерёг хирург. Верхние слои кожи, сгорая и скатываясь после воздействия на них кислоты, как бы обновляются, но при этом кожа становится уязвимой, пигментация возникает сразу при попадании солнца на кожу. Если возникает желание очистить кожу летом, лучше воспользуйтесь безобидной пилинг-скаткой или умойтесь кислотной пенкой, чтобы очистить кожу, а затем нанесите солнцезащитный крем.

Если вы всё же сделали одну из данных процедур летом, единственный способ спасти кожу — это наносить обильно SPF-крем в течение дня, чтобы хоть как-то защитить оголённую кожу. Но лучше, даже при сильном желании, перенести такого рода процедуры на позднюю осень или вовсе от них отказаться, подытожил врач.