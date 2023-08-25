Ещё один барби-тренд: В Воронеже заметили розовую собаку
SHOT: В Воронеже хозяева перекрасили собаку в розовый цвет
Жители Воронежа с розовой собакой. Фото © t.me / SHOT
В Воронеже заметили собаку с розовой шерстью. Хозяйка перекрасила питомца, вдохновившись барби-трендом. Кадры бедного животного публикует SHOT.
Жительница Воронежа с розовой собакой. Фото © T.me / SHOT
Как уверяют владельцы собаки, краска для неё совершенно безвредна. Однако, судя по мордочке пса, выглядит он не сильно довольным от перемен в имидже. Кадрами с розовым чудом уже заинтересовались в зоозащитных организациях и МВД.
Ранее Лайф вскрыл обман тиктокера, который заявил всему миру, что "научился" говорить по-кошачьи. Американец Алек Ньюман опубликовал видеоролики, в которых приглашает кота к столу, и тем самым запустил настоящий флешмоб среди пользователей Сети. Однако зоопсихолог разрушила мечты многих и заявила, что научиться говорить на языке животных на самом деле невозможно.