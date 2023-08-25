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25 августа, 11:31

Ещё один барби-тренд: В Воронеже заметили розовую собаку

SHOT: В Воронеже хозяева перекрасили собаку в розовый цвет

<p>Жители Воронежа с розовой собакой. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56127" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Жители Воронежа с розовой собакой. Фото © t.me / SHOT

В Воронеже заметили собаку с розовой шерстью. Хозяйка перекрасила питомца, вдохновившись барби-трендом. Кадры бедного животного публикует SHOT.

Жители Воронежа сфотографировались с розовой собакой. Фото © T.me / SHOT

Жители Воронежа сфотографировались с розовой собакой. Фото © T.me / SHOT

Жители Воронежа сфотографировались с розовой собакой. Фото © T.me / SHOT

Жители Воронежа сфотографировались с розовой собакой. Фото © T.me / SHOT

Жительница Воронежа с розовой собакой. Фото © T.me / SHOT

Жительница Воронежа с розовой собакой. Фото © T.me / SHOT

Как уверяют владельцы собаки, краска для неё совершенно безвредна. Однако, судя по мордочке пса, выглядит он не сильно довольным от перемен в имидже. Кадрами с розовым чудом уже заинтересовались в зоозащитных организациях и МВД.

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Николь Вербер
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