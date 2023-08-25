Дизайнер раскрыла 5 секретов, которые сделают тёмную комнату светлее

Приближается осень, а значит, световой день будет становиться всё короче, пробуждение по утрам — всё тяжелее, а ощущение полноты энергией пропадёт вместе с утренним солнечным светом. Не отчаивайтесь, с этим можно бороться: о способах рассказала главный дизайнер студии интерьера I+E Spaces Анна Попова.

Цвет стен должен быть максимально близок к белому и его оттенкам, рекомендовала дизайнер. Хорошо подойдут молочный, светло-бежевый и светло-серый.

"Они имеют более высокий коэффициент отражения, чем насыщенные или тёмные тона, и будут усиливать как естественный, так и искусственный свет в комнате. Стены можно легко перекрасить, если у вас покраска, если на стенах обои — то отдайте предпочтение более мелким и светлым орнаментам", — объяснила эксперт по интерьерам в беседе с gazetametro.ru.

Другая важная часть осветления жилища — обрамление окон, продолжила собеседница газеты. Тяжёлые тёмные шторы лучше заменить полупрозрачным вариантом, хорошо подойдёт тюль. Важно и то, что находится на подоконнике. Цветок — замечательно, но не нужно полностью забивать растениями всё пространство перед окном, это помешает свету попадать в дом.

Не последнюю роль в освещении жилого пространства играют отражающие поверхности. Чтобы приумножить количество света в помещении, можно повесить напротив окна зеркало, это визуально увеличит простор комнаты. В некоторых квартирах окон немного, к тому же они могут быть небольшого размера. В этом случае стоит добавить источники света по периметру, которые равномерно осветят пространство.

А ещё на количестве света в комнате плохо сказывается захламлённость мебелью и предметами декора. Попова посоветовала оценить количество вещей на открытых полках, которые вы можете разгрузить. Всё ненужное стоит убрать в ящики, оставив лишь то, что действительно необходимо. Это поможет сделать атмосферу в помещении более спокойной и умиротворяющей.