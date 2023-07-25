9 ужаснейших ошибок в интерьере, которые сделают ваш дом дешёвкой
Прошло то время, когда пестрота в дизайне говорила о роскоши и достатке. Сегодня эти предметы или "интересные" решения в квартире вызовут не гордость, а стыд и ассоциации с человеком без вкуса.
Современный интерьер всё больше идёт к минимализму и простоте и в формах, и в отделке. А самый дорогой ремонт могут удешевить досадные мелочи. От руководителя проектов по хоумстейджингу и редизайну интерьера Лайф узнал, как избежать ошибок и на что стоит обратить внимание особенно тщательно. Разбираем актуальный список антитрендов, нещадно удешевляющих любой интерьер.
1. Безвкусный потолок
Какие ошибки в интерьере превращают его из дорогого и красивого в дешёвый и безвкусный. Фото © Freepik / ededchechine
Самое распространённое заблуждение, что белый глянец на потолке визуально увеличивает пространство. На самом деле он просто отражает всё, что находится в комнате, и из белого превращается в размытое пятно непонятного цвета.
Также в современном интерьере абсолютно неуместен потолок многоуровневый, сложный, с замысловатым дизайном и формами. Они громоздкие и сильно утяжеляют пространство
Ещё один вариант, изживший себя в наше время, — это реечный потолок. Его использование удешевит любое пространство, он не подходит ни для санузлов, ни для кухни. Исключением являются технические и подсобные помещения, в них его использование остаётся уместным. Дорого выглядит и даёт нужный визуальный эффект только простой белый матовый потолок.
2. Дешёвые или неподходящие по дизайну двери
"Дверные полотна сразу выдадут бюджет вашего ремонта и его давность", — говорит эксперт. По её словам, двери цвета вишни с затейливыми филёнками, мозаикой и сложными узорами в современных квартирах — моветон. Потому что ломают восприятие целостности композиции и резко удешевляют общее восприятие интерьера. Вместо стандартных полотен сейчас дизайнеры используют скрытые двери увеличенной высоты или под самый потолок. "Так же всё чаще в дорогих интерьерах встречаются полотна в цвет стен, чтобы двери были максимально незаметны, просто выполняя свою функцию. И этот тренд не поменяется в ближайшее время".
3. Фотообои и интерьерные наклейки на стене
9 лайфхаков, как из старой и неуютной квартиры сделать стильную и дорогую на вид. Фото © Shutterstock
Фотообои во всю стену являются пережитком прошлого и совершенно не используются в современных интерьерах. "Совершенно не понятно желание людей наклеить на стену на постоянной основе гигантских бабочек, тропические пальмы или зарубежные достопримечательности, иногда и со стразами, сделав стену максимально акцентной. В современных интерьерах это является совершенно лишним", — говорит Ольга Дмитрик-Кононова. Эксперт советует ограничиться несколькими постерами с любимой тематикой на стене нейтрального цвета. Их всегда легко заменить на новые, это быстро и бюджетно, в отличие от переклейки целой стены.
4. Отделочный пластик в дизайне
Пластиковые элементы интерьера, такие как подоконник, плинтус и откосы, белые или цветные, а также стены в аляповатых панелях — безвозвратно ушедший в прошлое "эконом"-стиль.
Сегодня доступны другие варианты — от природных материалов, до их качественных бюджетных заменителей, мало отличающихся от дорогих оригиналов. Чем меньше полимеров в дизайне — тем прекраснее!
Несмотря на то что в период обновления возникает искушение экономить на мелочах, которые "всё равно никто не замечает", именно эти детали и формируют общую атмосферу внутреннего пространства.
5. Интерьер, полный "недоделок"
Как часто во время ремонта людей не хватает, чтобы доделать всё до конца. По полу лежат провода, так и не уложенные под плинтус, который, кстати, не доходит до шкафа, так как кусочка не хватило. Тут немножко не доклеили, там не домазали, лампу не повесили, шторы не отгладили. В итоге все недочёты вместе, по словам эксперта, вызывают не только нервный тик, но и на корню обесценивают старания, время и деньги, вложенные в ремонт. "Найдите в себе силы довести всё начатое до логического конца, и пусть никакие мелочи не омрачают больше ваш прекрасный, дорого выглядящий интерьер", — советует Ольга Дмитрик-Кононова
6. Отсутствие цвета в интерьере
Отсутствие ярких акцентов в интерьере не делают его на вид дороже, только скучнее. Фото © Freepik / benzoix
Абсолютно нейтральный по цветовой гамме интерьер, например белый или бежевый, в котором нет ни одного акцента и отсутствуют точки фокусировки (термин, используемый в хоумстейджинге), выглядит абсолютно пусто и скучно. Специалист поясняет: в нём нет индивидуальности. Такой интерьер не подходит для квартиры, в ней будет казаться тесно и неуютно, следует обязательно использовать цвет. Если боитесь ошибиться, возьмите палитру природных оттенков, они всегда будут актуальны.
7. Разные формы и фактуры
Одновременное использование в интерьере множества различных форм и фактур, не сочетающихся друг с другом, выглядит по крайней мере странно. Проследите за тем, чтобы формы и линии поддерживали друг друга и не конфликтовали за внимание людей в интерьере
Эксперт продолжает, говоря, что стоит отказаться от большого количества искусственно построенных ниш с подсветкой и стеклянными полочками — они выглядят скорее странно, чем гармонично. К тому же очень простят дизайн любого помещения и собирают хлам. Также сильно удешевляют вид интерьера различные пескоструйные рисунки на зеркалах и фасадах шкафов. Замените их лаконичными фасадами, ваш интерьер от этого только выиграет.
8. Дешёвая фурнитура
Как известно, дьявол прячется в деталях. И на первый взгляд такая незначительная мелочь, как дешёвая мебельная ручка или розетка, могут серьёзно испортить всё впечатление.
Именно небольшие, на первый взгляд незаметные детали и выдают истинную ценность всей обстановки и задают общее настроение. Например, базовые мебельные ручки можно легко заменить на новые, актуальные, улучшив внешний вид даже самого обычного шкафчика
9. Пёстрая кухня
Главные ошибки в домашнем ремонте, которые убивают всю красоту дизайна. Фото © Shutterstock
Оборудовать хорошую кухню стоит очень дорого, поэтому ошибиться в данном случае точно не хочется. Чтобы этого не произошло, обратите свое внимание на следующее:
- фартук не является центральным украшением интерьера кухни, делать его следует максимально нейтральным и незаметным. Не стоит там размещать огромные ягоды, животные принты, моря и города. Они будут отвлекать от общей композиции, а не дополнять её. Кухня будет смотреться дешёво;
- барная стойка замысловатой изогнутой формы с хромированными деталями, как продолжение кухонной столешницы, с закреплёнными корзинами для фруктов и держателем для бокалов — давно устаревшее решение. Если есть необходимость в барной стойке, стоит использовать прямые формы, лаконичные детали и деревянную столешницу;
- магниты на холодильнике. Они создают большой визуальный шум на кухне, выглядят броско и сильно привлекают внимание. Если вы не готовы от них отказаться, просто организуйте специальное место, например магнитную доску в стильной раме. Разместите её над рабочей зоной и сделайте индивидуальным элементом декора. А ещё можно из следующего путешествия привезти вместо магнитов на память новую кружку или кухонный текстиль.
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