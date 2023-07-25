9 ужаснейших ошибок в интерьере, которые сделают ваш дом дешёвкой

Современный интерьер всё больше идёт к минимализму и простоте и в формах, и в отделке. А самый дорогой ремонт могут удешевить досадные мелочи. От руководителя проектов по хоумстейджингу и редизайну интерьера Лайф узнал, как избежать ошибок и на что стоит обратить внимание особенно тщательно. Разбираем актуальный список антитрендов, нещадно удешевляющих любой интерьер.

1. Безвкусный потолок

Какие ошибки в интерьере превращают его из дорогого и красивого в дешёвый и безвкусный. Фото © Freepik / ededchechine

Самое распространённое заблуждение, что белый глянец на потолке визуально увеличивает пространство. На самом деле он просто отражает всё, что находится в комнате, и из белого превращается в размытое пятно непонятного цвета.

Также в современном интерьере абсолютно неуместен потолок многоуровневый, сложный, с замысловатым дизайном и формами. Они громоздкие и сильно утяжеляют пространство Ольга Дмитрик-Кононова Руководитель проектов по хоумстейджингу и редизайну интерьера, сооснователь агентства хоумстейджинга "Джем хоум"

Ещё один вариант, изживший себя в наше время, — это реечный потолок. Его использование удешевит любое пространство, он не подходит ни для санузлов, ни для кухни. Исключением являются технические и подсобные помещения, в них его использование остаётся уместным. Дорого выглядит и даёт нужный визуальный эффект только простой белый матовый потолок.

2. Дешёвые или неподходящие по дизайну двери

"Дверные полотна сразу выдадут бюджет вашего ремонта и его давность", — говорит эксперт. По её словам, двери цвета вишни с затейливыми филёнками, мозаикой и сложными узорами в современных квартирах — моветон. Потому что ломают восприятие целостности композиции и резко удешевляют общее восприятие интерьера. Вместо стандартных полотен сейчас дизайнеры используют скрытые двери увеличенной высоты или под самый потолок. "Так же всё чаще в дорогих интерьерах встречаются полотна в цвет стен, чтобы двери были максимально незаметны, просто выполняя свою функцию. И этот тренд не поменяется в ближайшее время".

3. Фотообои и интерьерные наклейки на стене

9 лайфхаков, как из старой и неуютной квартиры сделать стильную и дорогую на вид. Фото © Shutterstock

Фотообои во всю стену являются пережитком прошлого и совершенно не используются в современных интерьерах. "Совершенно не понятно желание людей наклеить на стену на постоянной основе гигантских бабочек, тропические пальмы или зарубежные достопримечательности, иногда и со стразами, сделав стену максимально акцентной. В современных интерьерах это является совершенно лишним", — говорит Ольга Дмитрик-Кононова. Эксперт советует ограничиться несколькими постерами с любимой тематикой на стене нейтрального цвета. Их всегда легко заменить на новые, это быстро и бюджетно, в отличие от переклейки целой стены.

4. Отделочный пластик в дизайне

Пластиковые элементы интерьера, такие как подоконник, плинтус и откосы, белые или цветные, а также стены в аляповатых панелях — безвозвратно ушедший в прошлое "эконом"-стиль.

Сегодня доступны другие варианты — от природных материалов, до их качественных бюджетных заменителей, мало отличающихся от дорогих оригиналов. Чем меньше полимеров в дизайне — тем прекраснее! Ольга Дмитрик-Кононова Руководитель проектов по хоумстейджингу и редизайну интерьера, сооснователь агентства хоумстейджинга "Джем хоум"

Несмотря на то что в период обновления возникает искушение экономить на мелочах, которые "всё равно никто не замечает", именно эти детали и формируют общую атмосферу внутреннего пространства.

5. Интерьер, полный "недоделок"

Как часто во время ремонта людей не хватает, чтобы доделать всё до конца. По полу лежат провода, так и не уложенные под плинтус, который, кстати, не доходит до шкафа, так как кусочка не хватило. Тут немножко не доклеили, там не домазали, лампу не повесили, шторы не отгладили. В итоге все недочёты вместе, по словам эксперта, вызывают не только нервный тик, но и на корню обесценивают старания, время и деньги, вложенные в ремонт. "Найдите в себе силы довести всё начатое до логического конца, и пусть никакие мелочи не омрачают больше ваш прекрасный, дорого выглядящий интерьер", — советует Ольга Дмитрик-Кононова

6. Отсутствие цвета в интерьере

Отсутствие ярких акцентов в интерьере не делают его на вид дороже, только скучнее. Фото © Freepik / benzoix

Абсолютно нейтральный по цветовой гамме интерьер, например белый или бежевый, в котором нет ни одного акцента и отсутствуют точки фокусировки (термин, используемый в хоумстейджинге), выглядит абсолютно пусто и скучно. Специалист поясняет: в нём нет индивидуальности. Такой интерьер не подходит для квартиры, в ней будет казаться тесно и неуютно, следует обязательно использовать цвет. Если боитесь ошибиться, возьмите палитру природных оттенков, они всегда будут актуальны.

7. Разные формы и фактуры

Одновременное использование в интерьере множества различных форм и фактур, не сочетающихся друг с другом, выглядит по крайней мере странно. Проследите за тем, чтобы формы и линии поддерживали друг друга и не конфликтовали за внимание людей в интерьере Ольга Дмитрик-Кононова Руководитель проектов по хоумстейджингу и редизайну интерьера, сооснователь агентства хоумстейджинга "Джем хоум"

Эксперт продолжает, говоря, что стоит отказаться от большого количества искусственно построенных ниш с подсветкой и стеклянными полочками — они выглядят скорее странно, чем гармонично. К тому же очень простят дизайн любого помещения и собирают хлам. Также сильно удешевляют вид интерьера различные пескоструйные рисунки на зеркалах и фасадах шкафов. Замените их лаконичными фасадами, ваш интерьер от этого только выиграет.

8. Дешёвая фурнитура

Как известно, дьявол прячется в деталях. И на первый взгляд такая незначительная мелочь, как дешёвая мебельная ручка или розетка, могут серьёзно испортить всё впечатление.

Именно небольшие, на первый взгляд незаметные детали и выдают истинную ценность всей обстановки и задают общее настроение. Например, базовые мебельные ручки можно легко заменить на новые, актуальные, улучшив внешний вид даже самого обычного шкафчика Ольга Дмитрик-Кононова Руководитель проектов по хоумстейджингу и редизайну интерьера, сооснователь агентства хоумстейджинга "Джем хоум"

9. Пёстрая кухня

Главные ошибки в домашнем ремонте, которые убивают всю красоту дизайна. Фото © Shutterstock

Оборудовать хорошую кухню стоит очень дорого, поэтому ошибиться в данном случае точно не хочется. Чтобы этого не произошло, обратите свое внимание на следующее: