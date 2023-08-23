Этими 6 бьюти-секретами из СССР активно пользовались наши мамы, но и сегодня они работают

Бьюти-индустрия в СССР развивалась медленно. Потому что советская женщина должна была в первую очередь быть хорошей хозяйкой, работницей и мамой, а красота — дело десятое. Плюс ко всему в Советском Союзе перед дамами стояла острая проблема — дефицит уходовых продуктов. В магазинах был представлен довольно ограниченный набор. За кожей лица ухаживали с помощью кремов "Балет" или "Детский", а красоту и чистоту волос старались сохранить, используя мыло при отсутствии шампуня. Однако у советских женщин всё же получалось быть красивыми. Но как? Расскажем о шести бьюти-лайфхаках, которыми пользовались ещё наши бабушки!

1. Маска для волос из яиц и перца

Советские женщины самостоятельно изготавливали маски для волос. Для этих целей они использовали яичный желток. Да, маска для волос с яйцом не самая удобная и приятная, она стекает, не пахнет розами, трудно смывается, но зато эффективно справляется с увлажнением и питанием кожи головы, тонизирует и освежает её. А всё потому, что в желтке содержится биотин, фолиевая кислота и насыщенные жиры. А яичный белок включает в состав энзимы, которые не только укрепляют и уплотняют волосяной стержень, но ещё и — внимание! — расщепляют загрязнения и очищают кожу головы от избытка себума! А вот чтобы волосы росли интенсивнее, дамы втирали в голову перцовые настойки (также приготовленные в домашних условиях). Перец раздражал фолликулы и способствовал стремительному росту волос.

2. Маска из картошки

В СССР советские женщины использовали картошку в качестве маски для проблемной кожи. Фото © ТАСС / Лев Портер

Для проблемной кожи советскими женщинами применялась картофельная маска. Это народное средство имело успокаивающий и подсушивающий эффект. Готовилась маска за считаные минуты. Сырую картошку следовало мелко натереть до получения кашеобразного состояния. Полученную массу наносили на кожу лица. Для получения полезного эффекта следовало оставить картофельную маску на 15–20 минут, затем смыть.

3. Сметана и кефир после загара

Никакой современный успокаивающий крем после загара не мог сравниться с находчивостью в СССР. Жирненький слой сметаны или лёгкий массаж с кефиром были секретными оружиями советских женщин против покраснения от лучей солнца. Вполне бюджетное средство помогало дамам оставлять кожу такой же спокойной, как ароматная летняя ночь. Ну, пахло немного кисломолочкой, подумаешь! Зато никаких ожогов и волдырей.

4. Умывание овсяными хлопьями

Советские женщины использовали овсяные хлопья в качестве маски и скраба, которые очищают и тонизируют кожу лица. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв

Довольно часто для сохранения молодости и очищения кожи лица советские женщины использовали овсяные хлопья. Этот продукт применяли как основу для приготовления маски и скраба. Геркулес измельчали в муку в кофемолке, затем добавляли воду и получившейся кашицей умывались. Овсяная пудра глубоко очищала кожу и слегка полировала её, придавая гладкость и сияние. Умываться хлопьями каждый день лучше не стоит, делайте такой пилинг раз в неделю или реже. Об эффективности данной разновидности народной косметики говорит тот факт, что кожа лица смягчалась, получала увлажнение и более свежий вид. Маски и скрабы на основе овсяных хлопьев применяли для устранения покраснений и воспалений на коже. Между прочим, такой скраб будет эффективен и сегодня.

6. Маска для лица из огурцов

Советские девушки и женщины точно знали: все самые полезные вещества содержатся в натуральных продуктах. Огурцы в СССР были не только для салатов, их использовали и как маску для сияния кожи лица и увлажнения век. Эта овощная маска была идеальным средством от уставшей из-за стрессов кожи. Она обеспечивала мгновенную дозу свежести и восстановления, по сути, действовала получше наших современных патчей.