Страшилка из СССР: 4 причины, почему советские продавщицы были такими злыми

Ностальгирующие по Советскому Союзу обычно вспоминают мифы в духе: "А зато люди были добрее". Но что-то все позабыли про хамок на кассе, после которых возвращаешься домой облитым чем-то очень вонючим. Невозможно не признать, что сегодня современные продавцы всё-таки более-менее клиентоориентированы. Хотя бы минимальная вежливость и участие у них есть, независимо от того, продают они продукты или заправляют вашу машину. Давайте подумаем, почему условные "Галки из булочной" так себя вели. Ведь должны были быть хоть какие-то причины!

"Лет до десяти я представляла себя в магазине маленьким запуганным зверьком. Самое главное было прибежать, быстро взять нужное и убежать, не попав под руку никому из продавцов. Мы с сестрой регулярно ходили сдавать бутылки, пункт приёма был с торца магазина, и там на нас тоже постоянно покрикивали. С недовольными лицами в советских магазинах были всегда и все продавцы. Также сворачивали лицо "а-ля куриная жопка" продавцы билетов в кинотеатрах и кассиры в кемеровской столовой "Журавлик" или в кафе "Цыплята табака". Этакая каста. Почему? Почему эти женщины всегда были такими злыми и хамоватыми? Они же были нашими соседками, знакомыми. Но при этом у меня, школьницы, было ощущение, что они ненавидят весь мир и меня лично", — вспомнила женщина, которая в СССР была ребёнком.

1. Отклик на дефицит

В советское время дефицит был таким же распространённым явлением, как сейчас хлеб насущный. Имея в наличии ограниченный ассортимент товаров, продавщицы часто оказывались перед толпой покупателей, соперничающих за один и тот же продукт или вещь. Представьте, что вы пытаетесь сохранить спокойствие, когда на полке остался один пакет молока, а толпа людей бросает на вас "голодные взгляды".

"Мама моя очень любит вспоминать, как она в Москве трусы покупала: себе, бабушке, тётушкам, сёстрам. Пока стояла в очереди, всё разобрали, остался только 54-й размер. Взяла 54-й на всех — лучше, чем никакой. Можно же и резиночкой подвязать, ну!" — рассказывает пользователь Сети.

2. Бесконечная очередь

Почему советские продавщицы такие злые? А вы попробуйте вежливо улыбаться, когда очередь из покупателей раскинулась на километр и нет даже минутки свободной, чтобы присесть. Фото © Getty Images / Peter Turnley / Corbis / VCG

Длинные очереди в советских магазинах были нормой. Продавщицам приходилось сталкиваться с нескончаемым потоком людей, у каждого из которых были свои уникальные просьбы, вопросы, а иногда даже дикие истории. Это похоже на бесконечный эпизод комедийного сериала: дерзко отвечать при таком завале работы — единственное, что помогало пережить ежедневную драму!

"Очередь за хлебом часа по полтора. Ожидание два часа, пока мясо "выбросят" на прилавок. Геркулес, который родители закупали коробками "в запас". Водка по талонам... это перед поминками чьими-то родители меня, пятилетнюю, в вино-водочный потащили", — рассказывает пользователь Сети.

3. Отношение к работе

В стране, где людям была гарантирована работа, мысль потерять её из-за жалоб клиентов была такой же редкостью, как найти запасной рулон туалетной бумаги. К тому же было время, когда зарплату во многих местах просто не платили, поэтому мотивации работать вежливо было просто неоткуда взяться. Плюс ко всему нередки были и случаи, когда устраивали торговать "своих" и сместить их с этого рабочего места не удалось бы даже экскаватору. Так что наглости у продавщиц было хоть отбавляй.

"В молочном отделе нашего "десятого" магазина работала мама моего одноклассника Серёжи. Рыжая женщина с ярко-красными губами и золотым зубом сбоку. Я её боялась. Женщина в своём белом халате за прилавком всегда была не против полаяться с кем-нибудь. А ещё она всегда "обвешивала". Поначалу я не понимала этого: отдавала ей банку для сметаны, она наливала сметану и выписывала на бумажку, сколько надо оплатить на кассе. Сумму эту она произносила вслух, и однажды мужчина за моей спиной начал кричать: "У тебя совесть есть?! Ты ребёнка зачем обвешиваешь?! Сколько ты там насчитала?! Или весы сломались?!"= Продавец с удовольствием поругалась с мужчиной, но сумму переписала", — вспоминают те времена пользователи Сети.

4. Некачественные товары

Почему советские продавщицы такие злые? Может, потому что им самим приходилось отвечать за некачественные товары, к которым они, по сути, не имели никакого отношения. Фото © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group

По иронии судьбы советская пропаганда побуждала граждан стремиться к совершенству, но в то же время потребительские товары часто были некачественными. Продавщицы могли оказаться пойманными в эту паутину противоречий. А как отвечать покупателям, если торговка сама не виновата в низком качестве покупки, а шквал негатива обрушивается непосредственно на неё. Приходилось как-то ёрничать и хамить.