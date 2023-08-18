Татарский поцелуй и халява для сапожников: Эти 10 удивительных фактов о Древней Руси вы точно не знали

Древняя Русь — это период истории примерно с IX по XIII век. В это время формировались основы русской культуры, образовывалась государственность и происходило множество интересных событий. Сегодня наши знания о Руси похожи на мифологию: свободные люди, отважные князья и богатыри, молочные реки с кисельными берегами. Настоящая история менее поэтична, но от этого не менее интересна. Давайте рассмотрим десять фактов об исконно русском быте, которые помогут нам лучше понять эту эпоху.

1. В Древней Руси пожар от молнии тушили молоком

В Древней Руси пожар от молнии считали божественным огнём. Вызванное молнией пламя определяли как священное и тушили не простой водой, а самой чистой жидкостью — молоком. Вы можете представить сегодня пожарного с пакетом молока?

2. Табу на татарский поцелуй

На Руси поцелуй с языком назывался не французским, а татарским. Так вот Церковь считала это настолько греховным деянием, что приравнивала его к поцелую в половой орган.

Поцелуй с языком приравнивался на Руси к оральным ласкам — грех да и только! Фрагмент картины © "Поцелуй", И.С. Горюшкин-Сорокопудов, 1910 год / Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого / ar.culture.ru

3. Когда вырасту — стану плевальщиком

В Древней Руси были свои методы ведения хозяйства! Сеять репу? Раз плюнуть! Дело в том, что у репки очень мелкие семена: в одном килограмме их больше миллиона. Поэтому в древности при её посеве семена не разбрасывали руками, а выплёвывали. Хорошие плевальщики в ту пору ценились, так как эта работа была не из простых.

4. Халява для сапожников

У модников на Руси был свой жаргон, и это не нецензурная брань, как вы могли подумать! Например, голенище сапога окрестили "халявой". А знаете почему? Нижняя его часть — головка — изнашивалась куда быстрее, чем халява. Предприимчивые "холодные сапожники" пришивали к голенищу новую головку. Такие сапоги — пришитые "на халяву" — были намного дешевле новых. Похоже, перед нами старинная обувная мудрость!

Откуда в Древней Руси взялось слово "халява"? Иллюстрация © mir-kostuma.com

5. Что ели на Руси?

Древние славяне не знали привычных нам овощей. Питание на Руси базировалось на продуктах, доступных в определённом регионе. Основными считались злаки, молоко, мясо и овощи, но не все. Пиво и медовуха были популярными напитками. Только вот о капусте и свёкле, не говоря уже о помидорах и огурцах (казалось бы, таких исконно русских овощах и корнеплодах), на Руси и не слыхивали. Были репа, ревень, горох. Более того, даже репчатого лука наши предки долгое время не знали. Главной пищей славян была каша, а также мясо и хлеб. Каши были несколько иные: не такие, как мы привыкли видеть. Рис был большой диковинкой, его ещё называли "сорочинским пшеном", стоил он дорого. Гречку ели по великим праздникам, а вот собственного пшена на Руси всегда хватало с избытком. Ели в основном овёс. Но овсяную кашу готовили из цельного очищенного зерна, предварительно долго запаривая в печи.

6. Неделей раньше называли воскресенье

Словом "неделя" раньше обозначалось воскресенье — нерабочий день, когда "не делают", а потом так стала называться семидневка. Во многих славянских языках такое название сохранилось до сих пор. Отсюда понедельник — название следующего дня после воскресенья. Кто бы знал, что наш ленивый воскресный послеобеденный сон имел такое историческое значение.

Словом "неделя" раньше обозначалось воскресенье — нерабочий день. Фрагмент картины © "Алёша Попович и Елена Красна Коса", Борис Ольшанский / artchive.ru

7. У кого на Руси было семь пятниц на неделе?

Раньше пятница была свободным от работы днём, как следствие — базарным. В этот день, получая товар, обещали в следующий базарный отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят: "У него семь пятниц на неделе".

8. "Речь вести — не лапти плести", или дипломатия на Руси

"Речь вести — не лапти плести". Старинная русская пословица о трудностях общения с людьми. Её истоки тесно связаны с хозяйственным бытом крестьян дореволюционной России, для которых сплести лапти не представляло особого труда. Например, в повести А.С. Пушкина "Барышня-крестьянка" служанка главной героини заказывает для своей взбалмошной хозяйки пару лаптей, и на следующее утро всё уже было готово. К тому же это занятие носило разовый характер, то есть не занимало много времени и не требовало особых усилий. Чего нельзя сказать о культуре общения, которая в наше время называется дипломатией.

"Речь вести — не лапти плести". Старинная русская пословица о трудностях общения с людьми и лёгкости в процессе плетения лаптей. Картина © "Сидение царя Михаила Фёдоровича с боярами в его государственной комнате", 1893 год. А.П. Рябушкин / Третьяковская галерея / Wikipedia.org

9. Где жила русская душа?

В старину считали, что душа человека помещается в углублении между ключицами, ямочке на шее. В этом же месте на груди был обычай хранить деньги. Поэтому о бедном человеке говорят, что у него за душой ничего нет.

10. Никаких Алёнушек и Иванушек: имена Древней Руси

Детей на Руси не называли Алёнушками и Иванушками, как в старых добрых сказках, а вот Румяна и Дружин — это пожалуйста! Картина © К.В. Лемох / Государственный Русский музей / Wikimedia.org