5 вещей, которых мужчина боится в отношениях больше всего

Кто-то боится оказаться с женщиной, которая ему изменит, другие мужчины могут иметь какие-то личные страхи и тревоги, основываясь на своём прошлом опыте. Лайф поговорил с психологом Ольгой Романив и выяснил самые распространённые опасения мужчин, которые те могут испытывать, порой даже этого не осознавая.

1. Ему страшно потерять контроль и свободу

Чего на самом деле боятся мужчины, когда начинают строить семью с женщиной. Фото © Shutterstock

По словам эксперта, мало кто из мужчин готов войти в роль подкаблучника и передать полный контроль в руки партнёрше. "Сильному полу нравится доминировать, принимать важные решения по своему желанию. С появлением отношений некоторые мужчины опасаются того, что женщина отнимет частично, а может и больше, их свободу действий, — говорит Ольга Романив.

Такой партнёр может не разрешать встречаться с друзьями, перестанет давать время на свои увлечения, будет требовать полной отчётности и т.д. Для мужчины крайне важно чувствовать себя чуть главнее, даже если в их паре равноправие. Именно из-за этого страха многие молодые люди и не решаются начать серьёзные отношения.

2. Страх кардинальных перемен

По словам психолога Ольги Романив, некоторые мужчины годами выстраивают себе комфортные условия для жизни — это касается места жительства, характера, привычек, графика, работы и увлечений. С появлением девушки их мир претерпевает некоторые изменения.

Порой приходится идти на кардинальные меры. Мужчинам сложнее даётся перестроиться на новые правила, особенно если их диктует не он Ольга Романив Психолог

В отношениях оба человека начинают открываться с разных сторон, и некоторые моменты могут не устраивать другого, продолжает эксперт. Важно не вносить изменения резко и в большом объёме. Лучше делать всё плавно, обсуждая с партнёром каждый шаг.

3. Мужчина боится быть преданным

Самые распространённые мужские страхи с точки зрения психологии. Фото © Shutterstock

"Как и женщины, мужчины также опасаются, что любимый человек может променять его на другого. Некоторые молодые люди, пережив измену однажды, навсегда остаются со страхом повторения ситуации", — рассказывает Ольга Романив. По словам психолога, особенно тревога усиливается у кавалеров, кто сильно влюблён в свою избранницу и дорожит этими отношениями. Предательство со стороны женщины может нарушить всё, к чему они так стремились. Это потеря контроля, репутации, авторитета, страх осуждения окружающими и недоверие к другим девушкам.

4. Мужчины боятся скучных отношений

Поначалу все любовные истории наполнены страстью, азартом, экстримом и яркими эмоциями. Со временем этот пыл утихает, и некоторые отношения переходят в стадию бытовых Ольга Романив Психолог

Два человека, которые раньше могли часами разговаривать о себе, своих мечтах и планах, сейчас перестают интересоваться жизнью партнёра, говорит специалист, им становится просто скучно. Возлюбленные знают все привычки половинки, его распорядок дня и последовательность действий. "Многих мужчин пугает такая перспектива, и они стараются не заводить серьёзные отношения, чтобы не дойти до этой точки", — подчёркивает психолог.

5. Мужчины в отношениях боятся финансовой нестабильности

Чего сильнее всего мужчины боятся в отношениях? Фото © Shutterstock

"Мужчина по природе добытчик и всегда стремится защитить себя и свою семью от бедности. Он всеми силами старается зарабатывать достаточно денег, чтобы жить в безопасных и комфортных условиях", — рассказывает психолог Ольга Романив. В какой-то момент молодые люди начинают испытывать давление из-за того, какого размера должен быть их доход. По словам эксперта, одни мужчины опасаются, что повстречают девушку с завышенными финансовыми требованиями. А другие боятся, что в один сложный момент денег будет недостаточно.