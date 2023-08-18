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18 августа, 06:00

5 вещей, которых мужчина боится в отношениях больше всего

У каждого мужчины есть свой страх, как бы он ни старался его скрыть или отрицать. Представителям сильного пола сложнее в этом признаться. У одних тревоги вызваны ошибками в прошлых отношениях. Другие опасаются продолжения неудачных семейных историй в своей жизни.

Кто-то боится оказаться с женщиной, которая ему изменит, другие мужчины могут иметь какие-то личные страхи и тревоги, основываясь на своём прошлом опыте. Лайф поговорил с психологом Ольгой Романив и выяснил самые распространённые опасения мужчин, которые те могут испытывать, порой даже этого не осознавая.

1. Ему страшно потерять контроль и свободу

Чего на самом деле боятся мужчины, когда начинают строить семью с женщиной. Фото © Shutterstock

Чего на самом деле боятся мужчины, когда начинают строить семью с женщиной. Фото © Shutterstock

По словам эксперта, мало кто из мужчин готов войти в роль подкаблучника и передать полный контроль в руки партнёрше. "Сильному полу нравится доминировать, принимать важные решения по своему желанию. С появлением отношений некоторые мужчины опасаются того, что женщина отнимет частично, а может и больше, их свободу действий, говорит Ольга Романив.

Такой партнёр может не разрешать встречаться с друзьями, перестанет давать время на свои увлечения, будет требовать полной отчётности и т.д. Для мужчины крайне важно чувствовать себя чуть главнее, даже если в их паре равноправие. Именно из-за этого страха многие молодые люди и не решаются начать серьёзные отношения.

2. Страх кардинальных перемен

По словам психолога Ольги Романив, некоторые мужчины годами выстраивают себе комфортные условия для жизни — это касается места жительства, характера, привычек, графика, работы и увлечений. С появлением девушки их мир претерпевает некоторые изменения.

Порой приходится идти на кардинальные меры. Мужчинам сложнее даётся перестроиться на новые правила, особенно если их диктует не он

Ольга Романив

Психолог

<p>Порой приходится идти на кардинальные меры. Мужчинам сложнее даётся перестроиться на новые правила, особенно если их диктует не он</p>
<p>Порой приходится идти на кардинальные меры. Мужчинам сложнее даётся перестроиться на новые правила, особенно если их диктует не он</p>

В отношениях оба человека начинают открываться с разных сторон, и некоторые моменты могут не устраивать другого, продолжает эксперт. Важно не вносить изменения резко и в большом объёме. Лучше делать всё плавно, обсуждая с партнёром каждый шаг.

3. Мужчина боится быть преданным

Самые распространённые мужские страхи с точки зрения психологии. Фото © Shutterstock

Самые распространённые мужские страхи с точки зрения психологии. Фото © Shutterstock

"Как и женщины, мужчины также опасаются, что любимый человек может променять его на другого. Некоторые молодые люди, пережив измену однажды, навсегда остаются со страхом повторения ситуации", рассказывает Ольга Романив. По словам психолога, особенно тревога усиливается у кавалеров, кто сильно влюблён в свою избранницу и дорожит этими отношениями. Предательство со стороны женщины может нарушить всё, к чему они так стремились. Это потеря контроля, репутации, авторитета, страх осуждения окружающими и недоверие к другим девушкам.

4. Мужчины боятся скучных отношений

Поначалу все любовные истории наполнены страстью, азартом, экстримом и яркими эмоциями. Со временем этот пыл утихает, и некоторые отношения переходят в стадию бытовых

Ольга Романив

Психолог

<p>Поначалу все любовные истории наполнены страстью, азартом, экстримом и яркими эмоциями. Со временем этот пыл утихает, и некоторые отношения переходят в стадию бытовых</p>
<p>Поначалу все любовные истории наполнены страстью, азартом, экстримом и яркими эмоциями. Со временем этот пыл утихает, и некоторые отношения переходят в стадию бытовых</p>

Два человека, которые раньше могли часами разговаривать о себе, своих мечтах и планах, сейчас перестают интересоваться жизнью партнёра, говорит специалист, им становится просто скучно. Возлюбленные знают все привычки половинки, его распорядок дня и последовательность действий. "Многих мужчин пугает такая перспектива, и они стараются не заводить серьёзные отношения, чтобы не дойти до этой точки", подчёркивает психолог.

5. Мужчины в отношениях боятся финансовой нестабильности

Чего сильнее всего мужчины боятся в отношениях? Фото © Shutterstock

Чего сильнее всего мужчины боятся в отношениях? Фото © Shutterstock

"Мужчина по природе добытчик и всегда стремится защитить себя и свою семью от бедности. Он всеми силами старается зарабатывать достаточно денег, чтобы жить в безопасных и комфортных условиях", рассказывает психолог Ольга Романив. В какой-то момент молодые люди начинают испытывать давление из-за того, какого размера должен быть их доход. По словам эксперта, одни мужчины опасаются, что повстречают девушку с завышенными финансовыми требованиями. А другие боятся, что в один сложный момент денег будет недостаточно.

Ранее Лайф назвал пять фраз, которые сразу выдают человека с психологическими проблемами. Они касаются многих людей в нашей жизни, но часто остаются незамеченными. А по этим фразам-подсказкам получится вовремя помочь бедолаге.

6 ярких признаков, что вы собираетесь строить отношения с потенциальной изменщицей

6 ярких признаков, что вы собираетесь строить отношения с потенциальной изменщицей

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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