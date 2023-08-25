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25 августа, 15:43

Написанную Пригожиным детскую сказку про Индрагузика выставили на продажу за 3,6 млн

На "Авито" за 3,6 миллиона рублей продают детскую книжку, написанную Пригожиным

<p>Обложка детской книжки, написанной Пригожиным, на "Авито". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_proverka/471" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT Проверка</a></p>

Обложка детской книжки, написанной Пригожиным, на "Авито". Обложка © t.me / SHOT Проверка

На "Авито" появилась детская книжка, которую написал Евгений Пригожин вместе со своими детьми. Владелец назначил ей цену в 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщил телеграм-канал "SHOT Проверка".

  • Аннотация к книге Пригожина. Фото © t.me / SHOT Проверка
    Аннотация к книге Пригожина. Фото © t.me / SHOT Проверка
  • Объявление на "Авито" о продаже детской книги Пригожина. Фото © t.me / SHOT Проверка
    Объявление на "Авито" о продаже детской книги Пригожина. Фото © t.me / SHOT Проверка
  • Разворот книги Пригожина. Фото © t.me / SHOT Проверка
    Разворот книги Пригожина. Фото © t.me / SHOT Проверка

Аннотация к книге Пригожина. Фото © t.me / SHOT Проверка

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В сказке описываются приключения крошечного мальчика Индрагузика. Ему довелось жить на люстре театра, сплавляться по ручью, гостить у Большого Индрагузика, который постелил ему чистый носовой платок, путешествовать в метрополитене в свёрнутом журнале, находить новых друзей, искать зачарованную флейту и побывать в королевстве индрагузиков. Иллюстрации в книге также приписывают Пригожину.

"Первая книжка — это мир моего детства, во второй я собираюсь описать приключения Индрагузика в современном мире. И ещё: наш Индрагузик в этой книжке помог королю и спас королевство, в будущей книге он должен совершить нечто героическое", — рассказывал Евгений Пригожин в 2003 году.

Лукашенко предупреждал Пригожина о готовящемся покушении

Лукашенко предупреждал Пригожина о готовящемся покушении

Как уже рассказывал Лайф, 23 августа самолёт Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту находилось десять человек, в том числе и сам предприниматель, все погибли. По данным Flightradar24, бизнесджет начал резко снижаться в последние секунды полёта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед трагедией Пригожин прибыл на родину из Африки.

Юрий Лысенко
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