Написанную Пригожиным детскую сказку про Индрагузика выставили на продажу за 3,6 млн
На "Авито" за 3,6 миллиона рублей продают детскую книжку, написанную Пригожиным
Обложка детской книжки, написанной Пригожиным, на "Авито". Обложка © t.me / SHOT Проверка
На "Авито" появилась детская книжка, которую написал Евгений Пригожин вместе со своими детьми. Владелец назначил ей цену в 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщил телеграм-канал "SHOT Проверка".
В сказке описываются приключения крошечного мальчика Индрагузика. Ему довелось жить на люстре театра, сплавляться по ручью, гостить у Большого Индрагузика, который постелил ему чистый носовой платок, путешествовать в метрополитене в свёрнутом журнале, находить новых друзей, искать зачарованную флейту и побывать в королевстве индрагузиков. Иллюстрации в книге также приписывают Пригожину.
"Первая книжка — это мир моего детства, во второй я собираюсь описать приключения Индрагузика в современном мире. И ещё: наш Индрагузик в этой книжке помог королю и спас королевство, в будущей книге он должен совершить нечто героическое", — рассказывал Евгений Пригожин в 2003 году.
Как уже рассказывал Лайф, 23 августа самолёт Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту находилось десять человек, в том числе и сам предприниматель, все погибли. По данным Flightradar24, бизнесджет начал резко снижаться в последние секунды полёта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед трагедией Пригожин прибыл на родину из Африки.