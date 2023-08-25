Написанную Пригожиным детскую сказку про Индрагузика выставили на продажу за 3,6 млн

На "Авито" появилась детская книжка, которую написал Евгений Пригожин вместе со своими детьми. Владелец назначил ей цену в 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщил телеграм-канал "SHOT Проверка".







В сказке описываются приключения крошечного мальчика Индрагузика. Ему довелось жить на люстре театра, сплавляться по ручью, гостить у Большого Индрагузика, который постелил ему чистый носовой платок, путешествовать в метрополитене в свёрнутом журнале, находить новых друзей, искать зачарованную флейту и побывать в королевстве индрагузиков. Иллюстрации в книге также приписывают Пригожину.