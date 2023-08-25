Лукашенко предупреждал Пригожина о готовящемся покушении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что узнал о подготовке покушения на главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ещё в начале 2023 года. Как сообщает пресс-служба главы республики, об этом он рассказал во время посещения Белорусского государственного университета.

"Последний раз, когда мы летали в Эмираты (январь-февраль 2023 года. — Прим. Лайфа), ко мне поступила очень серьёзная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов, я поручил, нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне", — заявил он журналистам.