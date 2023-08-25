Лукашенко предупреждал Пригожина о готовящемся покушении
Глава Белоруссии Лукашенко: Пригожин знал о готовящемся покушении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что узнал о подготовке покушения на главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ещё в начале 2023 года. Как сообщает пресс-служба главы республики, об этом он рассказал во время посещения Белорусского государственного университета.
"Последний раз, когда мы летали в Эмираты (январь-февраль 2023 года. — Прим. Лайфа), ко мне поступила очень серьёзная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов, я поручил, нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне", — заявил он журналистам.
По словам Лукашенко, он передал всю информацию в Кремль президенту России Владимиру Путину и главе ФСБ Александру Бортникову, которые, в свою очередь, предупредили бизнесмена. Через некоторое время он уточнил у Пригожина, дошла ли до него эта информация, тот это подтвердил.
Кстати, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко исключил причастность российского руководства к крушению самолёта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, авиакатастрофа является результатом "грубой и непрофессиональной работы". При этом политик отметил, что бизнесмен никогда не просил для себя гарантий безопасности.
Как уже рассказывал Лайф, 23 августа самолёт Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту находилось десять человек, в том числе и сам предприниматель, все погибли. По данным Flightradar24, бизнесджет начал резко снижаться в последние секунды полёта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед трагедией Пригожин прибыл на родину из Африки.
Сайт президента Республики Беларусь