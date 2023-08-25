Лукашенко исключил причастность руководства РФ к крушению самолёта Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за инцидентом с самолётом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не может стоять российское руководство.

"Я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин", — отметил белорусский лидер.