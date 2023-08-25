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25 августа, 13:54

Лукашенко исключил причастность руководства РФ к крушению самолёта Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за инцидентом с самолётом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не может стоять российское руководство.

"Я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин", — отметил белорусский лидер.

Лавров прокомментировал крушение самолёта Пригожина

Лавров прокомментировал крушение самолёта Пригожина

Лукашенко считает, что данное происшествие с самолётом является результатом "грубой и непрофессиональной работы".

Ранее Лайф сообщал о том, что 23 августа у посёлка Куженкино Тверской области рухнул частный самолёт. Погибли все десять человек, которые были на борту. В списке пассажиров значились бизнесмен Евгений Пригожин и командир группы "Вагнер" Дмитрий Уткин. Тела жертв направлены на экспертизу. Эксперты выясняют причины случившегося. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией и назвал Пригожина талантливым человеком.

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president.gov.by

Илья Суриков
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