Лукашенко исключил причастность руководства РФ к крушению самолёта Пригожина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за инцидентом с самолётом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не может стоять российское руководство.
"Я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин", — отметил белорусский лидер.
Лукашенко считает, что данное происшествие с самолётом является результатом "грубой и непрофессиональной работы".
Ранее Лайф сообщал о том, что 23 августа у посёлка Куженкино Тверской области рухнул частный самолёт. Погибли все десять человек, которые были на борту. В списке пассажиров значились бизнесмен Евгений Пригожин и командир группы "Вагнер" Дмитрий Уткин. Тела жертв направлены на экспертизу. Эксперты выясняют причины случившегося. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией и назвал Пригожина талантливым человеком.