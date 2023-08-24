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24 августа, 17:13

Лавров прокомментировал крушение самолёта Пригожина

Лавров призвал ориентироваться на факты в деле о крушении самолёта Пригожина

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя крушение самолёта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, призвал ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Лавров прокомментировал катастрофу с самолётом Пригожина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему, и мне отсюда (сейчас Лавров всё ещё находится в ЮАР, куда он приехал на саммит БРИКС. — Прим. Лайфа) очень трудно давать какие-то комментарии. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ", — сказал министр.

Он добавил, что расследование было начато мгновенно, специалисты сейчас выясняют все обстоятельства.

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Пригожина

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Пригожина

По официальным данным, в самолёте, который вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.

Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова
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