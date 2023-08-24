Лавров прокомментировал крушение самолёта Пригожина
Лавров призвал ориентироваться на факты в деле о крушении самолёта Пригожина
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя крушение самолёта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, призвал ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Лавров прокомментировал катастрофу с самолётом Пригожина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему, и мне отсюда (сейчас Лавров всё ещё находится в ЮАР, куда он приехал на саммит БРИКС. — Прим. Лайфа) очень трудно давать какие-то комментарии. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ", — сказал министр.
Он добавил, что расследование было начато мгновенно, специалисты сейчас выясняют все обстоятельства.
По официальным данным, в самолёте, который вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.
VK / МИД России