Лавров прокомментировал крушение самолёта Пригожина

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя крушение самолёта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, призвал ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему, и мне отсюда (сейчас Лавров всё ещё находится в ЮАР, куда он приехал на саммит БРИКС. — Прим. Лайфа) очень трудно давать какие-то комментарии. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ", — сказал министр.