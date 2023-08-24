Путин: Пригожина я знал с начала 1990-х годов, он был человеком сложной судьбы

"Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и для общего дела. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности", — отметил Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.