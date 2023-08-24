Путин: Пригожина я знал с начала 1990-х годов, он был человеком сложной судьбы
Путин: Пригожина я знал с начала 1990-х годов, он был талантливым человеком
Президент РФ Владимир Путин, комментируя вчерашнюю авиакатастрофу в Тверской области, рассказал, что знал бизнесмена Евгения Пригожина с 1990-х годов. По словам главы государства, он был талантливым человеком и умел добиваться нужных результатов.
Владимир Путин — об авиакатастрофе в Тверской области. Видео © LIFE
"Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и для общего дела. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности", — отметил Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Напомним, вечером 23 августа в Тверской области у посёлка Куженкино потерпел крушение частный самолёт, на борту которого было десять человек. Все они погибли. В списке пассажиров значились бизнесмен Евгений Пригожин и командир группы "Вагнер" Дмитрий Уткин. Тела жертв крушения уже найдены и направлены на экспертизу. Причины происшествия выясняются, криминалисты приступили к изучению обломков, которые разбросало на несколько километров.
LIFE