Часть хвоста упавшего под Тверью самолёта нашли в 3,5 км от места крушения

Элемент хвостового оперения упавшего под Тверью самолёта Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ) обнаружили примерно в трёх с половиной километрах от места крушения воздушного судна. Об этом пишет РИА "Новости".

По данным агентства, обломок самолёта лежит на поляне недалеко от въезда в посёлок Куженкино, буквально в нескольких метрах от жилых частных домов. Ещё один фрагмент судна ранее был найден примерно в двух километрах от места авиакатастрофы.