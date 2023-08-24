Регион

Уведомления отключены

24 августа, 07:27

Часть хвоста упавшего под Тверью самолёта нашли в 3,5 км от места крушения

<p>Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Обложка ©Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56031" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Обложка ©Telegram / SHOT

Элемент хвостового оперения упавшего под Тверью самолёта Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ) обнаружили примерно в трёх с половиной километрах от места крушения воздушного судна. Об этом пишет РИА "Новости".

По данным агентства, обломок самолёта лежит на поляне недалеко от въезда в посёлок Куженкино, буквально в нескольких метрах от жилых частных домов. Ещё один фрагмент судна ранее был найден примерно в двух километрах от места авиакатастрофы.

Flightradar24 предоставил отчёт о полёте самолёта, на борту которого был Пригожин

Flightradar24 предоставил отчёт о полёте самолёта, на борту которого был Пригожин

Как сообщал Лайф, вечером 23 августа в Тверской области у посёлка Куженкино потерпел крушение самолёт, на борту которого было десять человек. Все они погибли. Росавиация опубликовала полный список пассажиров воздушного судна, в числе которых значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены. Причины происшествия неизвестны. Также сообщалось, что криминалисты приступили к изучению обломков и осмотру тел на месте авиакатастрофы.

Тела погибших при крушении самолёта под Тверью начали вывозить на судмедэкспертизу

Тела погибших при крушении самолёта под Тверью начали вывозить на судмедэкспертизу

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Тверская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров