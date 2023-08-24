Часть хвоста упавшего под Тверью самолёта нашли в 3,5 км от места крушения
Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Обложка ©Telegram / SHOT
Элемент хвостового оперения упавшего под Тверью самолёта Embraer Legacy 135 (EBM-135BJ) обнаружили примерно в трёх с половиной километрах от места крушения воздушного судна. Об этом пишет РИА "Новости".
По данным агентства, обломок самолёта лежит на поляне недалеко от въезда в посёлок Куженкино, буквально в нескольких метрах от жилых частных домов. Ещё один фрагмент судна ранее был найден примерно в двух километрах от места авиакатастрофы.
Как сообщал Лайф, вечером 23 августа в Тверской области у посёлка Куженкино потерпел крушение самолёт, на борту которого было десять человек. Все они погибли. Росавиация опубликовала полный список пассажиров воздушного судна, в числе которых значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены. Причины происшествия неизвестны. Также сообщалось, что криминалисты приступили к изучению обломков и осмотру тел на месте авиакатастрофы.