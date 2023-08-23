Опубликованы фото обломков бизнесджета, на котором мог лететь Пригожин

Телеграм-канал SHOT публикует фото обломков самолёта Embraer Legacy 600, на котором, предположительно, летел российский бизнесмен Евгений Пригожин. Воздушное судно разбилось сегодня вечером в Тверской области.

Некоторые части воздушного судна упали в нескольких километрах от места падения фюзеляжа. На этих кадрах видно, что обломки лежат в лесистой местности рядом с трассой и жилыми частными домами.