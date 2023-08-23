Опубликованы фото обломков бизнесджета, на котором мог лететь Пригожин
Части разбившегося самолёта Пригожина упали в нескольких километрах от фюзеляжа
Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Обложка © Telegram / SHOT
Телеграм-канал SHOT публикует фото обломков самолёта Embraer Legacy 600, на котором, предположительно, летел российский бизнесмен Евгений Пригожин. Воздушное судно разбилось сегодня вечером в Тверской области.
Некоторые части воздушного судна упали в нескольких километрах от места падения фюзеляжа. На этих кадрах видно, что обломки лежат в лесистой местности рядом с трассой и жилыми частными домами.
По официальным данным, в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Разбившийся бизнесджет принадлежал компании "МНТ-Аэро".