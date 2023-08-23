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23 августа, 18:46

Опубликованы фото обломков бизнесджета, на котором мог лететь Пригожин

Части разбившегося самолёта Пригожина упали в нескольких километрах от фюзеляжа

<p>Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56031" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Обложка © Telegram / SHOT

Телеграм-канал SHOT публикует фото обломков самолёта Embraer Legacy 600, на котором, предположительно, летел российский бизнесмен Евгений Пригожин. Воздушное судно разбилось сегодня вечером в Тверской области.

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Фото © Telegram / SHOT

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Фото © Telegram / SHOT

Некоторые части воздушного судна упали в нескольких километрах от места падения фюзеляжа. На этих кадрах видно, что обломки лежат в лесистой местности рядом с трассой и жилыми частными домами.

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Фото © Telegram / SHOT

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Фото © Telegram / SHOT

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Фото © Telegram / SHOT

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Фото © Telegram / SHOT

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Фото © Telegram / SHOT

Обломки разбившегося в Тверской области самолёта. Фото © Telegram / SHOT

Рогов заявил, что ему подтвердили факт гибели Пригожина

Рогов заявил, что ему подтвердили факт гибели Пригожина

По официальным данным, в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области у посёлка Куженкино, было десять человек, все они погибли. Среди пассажиров значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. Разбившийся бизнесджет принадлежал компании "МНТ-Аэро".

Никита Осипов
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