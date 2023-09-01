Путин считает, что искусственный интеллект сегодня не сможет заменить учителей

На сегодняшний день искусственный интеллект (ИИ) может выступать только в роли помощника педагога, заявил в ходе открытого урока "Разговор о важном" президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что наша страна "идёт и будет идти дальше" по пути внедрения высоких технологий.

"Но я согласен с теми специалистами, которые считают, что сегодня нужно относиться к этому как к инструменту помощи педагогам и преподавателям. Прямой контакт между учеником и преподавателем искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет", — сказал глава государства.

Российский лидер указал, что есть и те, кто считает искусственный интеллект способным заменить живого педагога. Всё из-за наличия у некоторых нейросетей "таких особенностей, которые присущи только живому существу, как сострадание". Однако сегодня встать на место учителя, "особенно с точки зрения воспитательного процесса", ИИ не может, подчеркнул он.

Причём сегодня, добавил Путин, есть разные оценки искусственного интеллекта, и "здесь очень много страхов". Он напомнил, что некоторые считают нейросети большой угрозой, в то время как другие полагают, что их развитие неизбежно, к тому же такие технологии будут находиться под контролем человека.

"И здесь некоторые угрозы, может быть, и существуют", — заключил президент.