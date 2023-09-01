Путин считает, что искусственный интеллект сегодня не сможет заменить учителей
На сегодняшний день искусственный интеллект (ИИ) может выступать только в роли помощника педагога, заявил в ходе открытого урока "Разговор о важном" президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что наша страна "идёт и будет идти дальше" по пути внедрения высоких технологий.
"Но я согласен с теми специалистами, которые считают, что сегодня нужно относиться к этому как к инструменту помощи педагогам и преподавателям. Прямой контакт между учеником и преподавателем искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет", — сказал глава государства.
Российский лидер указал, что есть и те, кто считает искусственный интеллект способным заменить живого педагога. Всё из-за наличия у некоторых нейросетей "таких особенностей, которые присущи только живому существу, как сострадание". Однако сегодня встать на место учителя, "особенно с точки зрения воспитательного процесса", ИИ не может, подчеркнул он.
Причём сегодня, добавил Путин, есть разные оценки искусственного интеллекта, и "здесь очень много страхов". Он напомнил, что некоторые считают нейросети большой угрозой, в то время как другие полагают, что их развитие неизбежно, к тому же такие технологии будут находиться под контролем человека.
"И здесь некоторые угрозы, может быть, и существуют", — заключил президент.
Также Владимир Путин заявил, что отрасль беспилотных летательных аппаратов развивается так быстро, что России может не хватить даже одного миллиона профильных специалистов. Их планируется подготовить до 2030 года.
ТАСС / POOL / Екатерина Чеснокова