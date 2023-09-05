Долго и счастливо или скорый развод? Нумеролог раскрыл, что в себе несёт дата вашей свадьбы

Нумеролог Нана Сивак уверена: свадьба — это событие, которое для большинства из нас случается раз в жизни. Это не просто день, а символическая точка отсчёта новой, важной главы в жизни. И выбор даты свадьбы такая же важная часть подготовки к мероприятию, как выбор зала или свадебного платья.

С нумерологической точки зрения определить энергетику любого дня можно, сложив цифры даты так, чтобы получилось число от 1 до 9. Когда речь идёт о свадьбе, энергетика выбранного дня будет определять то, как будут развиваться отношения в браке, с какими препятствиями может столкнуться пара и в чём будут заключаться их сильные стороны Нана Сивак Нумеролог, мастер по сканированию энергий

Итак, а теперь давайте вместе с нумерологом Наной Сивак рассмотрим конкретные примеры. Если дата свадьбы приходится на 1, 10, 19 или 28-е число любого месяца, энергетика дня будет соответствовать энергетике числа 1. "Для таких браков характерно чередование тёмных и светлых полос совместной жизни. Разногласия в паре неизбежны, потому что каждый из супругов будет пытаться проявлять свой характер", — даёт комментарий эксперт.

Когда нужно играть свадьбу: лучшие даты с точки зрения нумерологии. Фото © Shutterstock

Если дата свадьбы приходится на 2, 11, 20 и 29-е число месяца, энергетика дня будет соответствовать числу 2. "Супружеская жизнь в браке, заключённом в этот день, обычно бывает счастливой. Супруги будут стараться заботиться друг о друге, невзирая на любые сложности и обстоятельства", — поясняет нумеролог.

Если дата свадьбы приходится на 3, 12, 21 или 30-е число месяца, энергетика дня будет такой же, как у тройки Нана Сивак Нумеролог, мастер по сканированию энергий

По словам специалиста, в таких браках супруги обычно проносят свою любовь через все годы брака. "Однако залогом крепких отношений становится не только взаимное чувство, но и свод правил, которые необходимо установить в самом начале совместной жизни".

Что дата свадьбы может рассказать о семейной жизни? Ответ нумеролога. Фото © Shutterstock

Если дата свадьбы приходится на 4, 13, 22 и 31-е число, энергетика будет соответствовать четвёрке. По словам эксперта, это очень удачные браки, построенные на взаимной заботе друг о друге. Для каждого из возлюбленных супружество открывает новые возможности для личного развития. Таким парам никогда не бывает скучно друг с другом.

Если дата свадьбы приходится на 5, 14 и 23-е число месяца, энергетика дня будет соответствовать энергии числа 5. В семейной жизни таким парам сложно избежать конфликтов, особенно в начале отношений. Но если супруги смогут преодолеть этот этап, у них есть все шансы счастливо прожить вместе долгие годы Нана Сивак Нумеролог, мастер по сканированию энергий

Если дата свадьбы приходится на 15-е и 24-е число месяца, энергетика этого дня будет соответствовать числу 6. "Главное значение в жизни таких пар будут иметь воспитание общих детей и обустройство дома. Притом что семья для супругов всегда будет на первом месте, каждый из них может иметь свою тайную личную жизнь", — рассказывает нумеролог Нана Сивак.

Лучшие и худшие даты для женитьбы, или как по дате свадьбы узнать своё будущее. Фото © Shutterstock

Если возлюбленные присматриваются к числам 7, 16 и 25, пусть знают — энергетика тоже будет соответствовать числу 7. По словам специалиста, семейная жизнь в таких парах обычно бывает очень насыщенной и интересной. Супруги разделяют интересы друг друга и готовы к любым приключениям, благодаря чему их взаимная любовь с годами только крепнет.

Если дата свадьбы приходится на 8,17 и 26-е число месяца, энергетика этого дня будет соответствовать числу 8. Семейная жизнь в таких парах строится на основе взаимопонимания. Супруги склонны прощать друг другу слабости и проступки. Разводы в таких парах очень редки Нана Сивак Нумеролог, мастер по сканированию энергий