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6 сентября, 14:33

Учёный рассказал, почему глубоководные акулы атаковали россиян в Тихом океане

Океанолог: Атаковавшие российский катамаран акулы могли спутать его с китом

<p>Пасть бразильской светящейся акулы. Обложка © <a href="https://travelask.ru/blog/posts/12235-brazilskie-svetyaschiesya-akuly-kak-oni-navodili-uzhas-na-am" target="_blank" rel="noopener noreferrer">travelask.ru</a></p>

Пасть бразильской светящейся акулы. Обложка © travelask.ru

Акулы, атаковавшие катамаран российских путешественников в Тихом океане, могли спутать его с вполне живой добычей, заявил РИА "Новости" старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

В беседе с агентством руководитель берегового штаба кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Юлия Калюжная рассказала, что хищниками оказались бразильские светящиеся акулы — кукки-каттеры. Мухаметов обратил внимание на схожесть баллонов катамарана и, к примеру, тюленя.

"Если мы будем смотреть из воды снизу на катамаран — он выглядит так, будто на поверхности воды плывёт либо тюлень, либо кит", сказал он.

Также, считает учёный, акулы могли охотиться на мелкую рыбу, скопившуюся между баллонами. Причём чаще всего морские хищники атакуют суда из-за неправильной утилизации пищевых отходов — прямо за борт. Однако попавшие в передрягу путешественники имеют внушительный опыт и явно не делали этого.

По словам Мухаметова, кукки-каттеры действительно светятся, поэтому экипаж сразу смог их узнать. Атакуя жертву, они оставляют на её теле небольшие раны диаметром от 10 до 15 сантиметров. Причём с человеком хищники сталкиваются редко, так как обитают на глубине до 2,5 тысячи метров и поднимаются на поверхность только по ночам в поисках пищи.

Бразильская светящаяся акула. Фото © Wikipedia.com

Бразильская светящаяся акула. Фото © Wikipedia.com

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Напомним, о нападении тихоокеанских акул на россиян Евгения Ковалевского и Станислава Берёзкина, а также француза Винсента Томаса Этьена стало известно сегодня утром. Атак было две: после первой путешественники смогли продолжить ход на одном баллоне, однако вторая стала для катамарана роковой — он стал уходить под воду. Экипаж быстро подал сигнал бедствия, после чего на выручку пришёл сухогруз. Причём, несмотря на чуть не закончившийся трагедией "заплыв", кругосветное путешествие продолжится. Осталось только понять — на чём.

Примечательно, что команда Евгения Ковалевского уже подвергалась нападению бразильских светящихся акул. В июне они пробили баллоны катамарана, однако поблизости была земля. До неё путешественники добрались своим ходом.

Матвей Константинов
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