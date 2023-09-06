Учёный рассказал, почему глубоководные акулы атаковали россиян в Тихом океане

Акулы, атаковавшие катамаран российских путешественников в Тихом океане, могли спутать его с вполне живой добычей, заявил РИА "Новости" старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

В беседе с агентством руководитель берегового штаба кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Юлия Калюжная рассказала, что хищниками оказались бразильские светящиеся акулы — кукки-каттеры. Мухаметов обратил внимание на схожесть баллонов катамарана и, к примеру, тюленя.

"Если мы будем смотреть из воды снизу на катамаран — он выглядит так, будто на поверхности воды плывёт либо тюлень, либо кит", — сказал он.

Также, считает учёный, акулы могли охотиться на мелкую рыбу, скопившуюся между баллонами. Причём чаще всего морские хищники атакуют суда из-за неправильной утилизации пищевых отходов — прямо за борт. Однако попавшие в передрягу путешественники имеют внушительный опыт и явно не делали этого.

По словам Мухаметова, кукки-каттеры действительно светятся, поэтому экипаж сразу смог их узнать. Атакуя жертву, они оставляют на её теле небольшие раны диаметром от 10 до 15 сантиметров. Причём с человеком хищники сталкиваются редко, так как обитают на глубине до 2,5 тысячи метров и поднимаются на поверхность только по ночам в поисках пищи.

Бразильская светящаяся акула. Фото © Wikipedia.com

Напомним, о нападении тихоокеанских акул на россиян Евгения Ковалевского и Станислава Берёзкина, а также француза Винсента Томаса Этьена стало известно сегодня утром. Атак было две: после первой путешественники смогли продолжить ход на одном баллоне, однако вторая стала для катамарана роковой — он стал уходить под воду. Экипаж быстро подал сигнал бедствия, после чего на выручку пришёл сухогруз. Причём, несмотря на чуть не закончившийся трагедией "заплыв", кругосветное путешествие продолжится. Осталось только понять — на чём.