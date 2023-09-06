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6 сентября, 07:07

Акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами в Тихом океане

<p>Спасение путешественников в Тихом океане. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/russianoceanway/1105" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране</a></p>

Спасение путешественников в Тихом океане. Обложка © t.me / Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

Акулы в Тихом океане напали на судно кругосветной экспедиции Russian Ocean Way, в составе которого находились россияне Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин, а также француз Винсент Томас Этьен. Об этом говорится в телеграм-канале экспедиции.

Спасение путешественников в Тихом океане. Фото © t.me / Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

Спасение путешественников в Тихом океане. Фото © t.me / Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

Спасение путешественников в Тихом океане. Фото © t.me / Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

Спасение путешественников в Тихом океане. Фото © t.me / Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

Хищники напали на экипаж дважды — 4 и 5 сентября. В первый раз они прокусили задний левый баллон и "отправили" его на дно. В аварийном состоянии путешественники продержались почти сутки, пройдя около сотни миль. Второе нападение произошло вчера вечером: акулы прокусили правый баллон, в результате чего катамаран потерял равновесие и начал тонуть.

"Экипаж подал сигнал SOS. Руководитель берегового штаба Юлия Калюжная оперативно связалась со спасательной службой Австралии, и уже через 45 минут к катамарану подошёл сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая", — говорится в сообщении.

В итоге члены экипажа загрузили на спасательный корабль все личные вещи, но сам катамаран эвакуировать не смогли из-за отсутствия приборов для погрузки и оставили его в океане. В настоящее время путешественники находятся на корабле по пути в Брисбен.

Акула чуть не отправила на дно катамаран российского мореплавателя

Акула чуть не отправила на дно катамаран российского мореплавателя

Ранее Лайф рассказывал, что в Мурманск с Северного полюса прибыла экспедиция с членами мотоклуба "Ночные волки" — Юрием Волковым и Кириллом Дрыгиным. В ходе путешествия им удалось установить три мировых рекорда. Члены экспедиции стали первыми мотоциклистами, проехавшими арктические широты, они первыми достигли на мотоциклах льдов Северного полюса, а также совершили самый длинный мотопробег по льду.

Николь Вербер
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