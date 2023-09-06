Акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами в Тихом океане

Акулы в Тихом океане напали на судно кругосветной экспедиции Russian Ocean Way, в составе которого находились россияне Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин, а также француз Винсент Томас Этьен. Об этом говорится в телеграм-канале экспедиции.

Спасение путешественников в Тихом океане. Фото © t.me / Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

Спасение путешественников в Тихом океане. Фото © t.me / Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране

Хищники напали на экипаж дважды — 4 и 5 сентября. В первый раз они прокусили задний левый баллон и "отправили" его на дно. В аварийном состоянии путешественники продержались почти сутки, пройдя около сотни миль. Второе нападение произошло вчера вечером: акулы прокусили правый баллон, в результате чего катамаран потерял равновесие и начал тонуть.

"Экипаж подал сигнал SOS. Руководитель берегового штаба Юлия Калюжная оперативно связалась со спасательной службой Австралии, и уже через 45 минут к катамарану подошёл сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая", — говорится в сообщении.

В итоге члены экипажа загрузили на спасательный корабль все личные вещи, но сам катамаран эвакуировать не смогли из-за отсутствия приборов для погрузки и оставили его в океане. В настоящее время путешественники находятся на корабле по пути в Брисбен.