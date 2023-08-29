Экспедиция с "Ночными волками" прибыла с Северного полюса с тремя мировыми рекордами
Экспедиция с "Ночными волками" прибыла в Мурманск с Северного полюса. Обложка © ГТРК "Мурман"
В Мурманск с Северного полюса прибыла экспедиция с членами мотоклуба "Ночные волки" — заслуженным путешественником РФ Юрием Волковым и Кириллом Дрыгиным. Во время экспедиции им удалось установить три мировых рекорда.
Так, они стали первыми мотоциклистами, проехавшими арктические широты, первыми достигли на мотоциклах льдов Северного полюса, а также совершили самый длинный мотопробег по льду. Эти достижения стали возможны благодаря поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) и Росгидромета.
Экспедиция стартовала в столице Кольского Заполярья на судне "Академик Трёшников", которое доставило участников до первых льдов, откуда они и начали свой путь к рекордам. В ходе путешествия байкеры посетили дрейфующую станцию "Северный полюс – 41", развернули самый большой российский триколор. Его размер составил 1423 квадратных метра.
Ранее сообщалось, что экстремал-любитель Семён Уколов решил в своём безбашенном стиле поздравить россиян с Днём флага — он прыгнул с триколором в огромный Туимский провал на территории Хакасии.