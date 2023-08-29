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29 августа, 14:17

Экспедиция с "Ночными волками" прибыла с Северного полюса с тремя мировыми рекордами

<p>Экспедиция с "Ночными волками" прибыла в Мурманск с Северного полюса. Обложка © <a href="https://murman.tv/news-n-14357--ekspediciya-s-nochnymi-volkami-pribyla-v-murmansk-s-severnogo-polyusa-s-tremya-mirovymi-rekordami" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГТРК "Мурман"</a></p>

Экспедиция с "Ночными волками" прибыла в Мурманск с Северного полюса. Обложка © ГТРК "Мурман"

В Мурманск с Северного полюса прибыла экспедиция с членами мотоклуба "Ночные волки" — заслуженным путешественником РФ Юрием Волковым и Кириллом Дрыгиным. Во время экспедиции им удалось установить три мировых рекорда.

Так, они стали первыми мотоциклистами, проехавшими арктические широты, первыми достигли на мотоциклах льдов Северного полюса, а также совершили самый длинный мотопробег по льду. Эти достижения стали возможны благодаря поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) и Росгидромета.

Из Мурманска стартовала экспедиция "Чистая Арктика – Восток-77"

Из Мурманска стартовала экспедиция "Чистая Арктика – Восток-77"

Экспедиция стартовала в столице Кольского Заполярья на судне "Академик Трёшников", которое доставило участников до первых льдов, откуда они и начали свой путь к рекордам. В ходе путешествия байкеры посетили дрейфующую станцию "Северный полюс – 41", развернули самый большой российский триколор. Его размер составил 1423 квадратных метра.

Ранее сообщалось, что экстремал-любитель Семён Уколов решил в своём безбашенном стиле поздравить россиян с Днём флага — он прыгнул с триколором в огромный Туимский провал на территории Хакасии.

Иван Косицын
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