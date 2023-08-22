Экстремал с российским флагом прыгнул в 127-метровый провал в Хакасии

Экстремал-любитель Семён Уколов решил в своём безбашенном стиле поздравить россиян с Днём флага — он прыгнул с триколором в огромный Туимский провал на территории Хакасии.

Туимский провал — техногенный провал на месте закрытого в 1974 году подземного рудника недалеко от посёлка Туим. После консервации на вершине горы в результате обвала подземных выработок образовалась впадина, которая постоянно расширялась. На дне образовалось озеро с водой ярко-голубого цвета. Сейчас глубина провала составляет 127 метров, а глубина озера — ещё 200 метров.