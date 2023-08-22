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22 августа, 13:26

Экстремал с российским флагом прыгнул в 127-метровый провал в Хакасии

Экстремал-любитель Семён Уколов решил в своём безбашенном стиле поздравить россиян с Днём флага — он прыгнул с триколором в огромный Туимский провал на территории Хакасии.

Туимский провал — техногенный провал на месте закрытого в 1974 году подземного рудника недалеко от посёлка Туим. После консервации на вершине горы в результате обвала подземных выработок образовалась впадина, которая постоянно расширялась. На дне образовалось озеро с водой ярко-голубого цвета. Сейчас глубина провала составляет 127 метров, а глубина озера — ещё 200 метров.

На вершине оборудована смотровая площадка — именно оттуда Семён и прыгнул в бездну вместе с триколором. Результат — на видео:

Экстремал-любитель с российским флагом прыгнул в провал на территории Хакасии. Видео © Mash Siberia

Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага, назвав его символом единства

Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага, назвав его символом единства

Праздник Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Более 30 лет назад, после распада СССР, статус национального флага вновь получил триколор, а в 1994 году в нашей стране появился День флага. Лайф рассказывал об истории символа российской государственности в этом материале. В честь праздника в Арктике на дрейфующей станции "Северный полюс – 41" развернули самый большой российский триколор. Его размер составил 1423 квадратных метра. Ещё один флаг-гигант появился в Москве у Музея Победы.

Обложка ©

Mash Siberia

Александра Вишнякова
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