Экстремал с российским флагом прыгнул в 127-метровый провал в Хакасии
Экстремал-любитель Семён Уколов решил в своём безбашенном стиле поздравить россиян с Днём флага — он прыгнул с триколором в огромный Туимский провал на территории Хакасии.
Туимский провал — техногенный провал на месте закрытого в 1974 году подземного рудника недалеко от посёлка Туим. После консервации на вершине горы в результате обвала подземных выработок образовалась впадина, которая постоянно расширялась. На дне образовалось озеро с водой ярко-голубого цвета. Сейчас глубина провала составляет 127 метров, а глубина озера — ещё 200 метров.
На вершине оборудована смотровая площадка — именно оттуда Семён и прыгнул в бездну вместе с триколором. Результат — на видео:
Экстремал-любитель с российским флагом прыгнул в провал на территории Хакасии. Видео © Mash Siberia
Праздник Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Более 30 лет назад, после распада СССР, статус национального флага вновь получил триколор, а в 1994 году в нашей стране появился День флага. Лайф рассказывал об истории символа российской государственности в этом материале. В честь праздника в Арктике на дрейфующей станции "Северный полюс – 41" развернули самый большой российский триколор. Его размер составил 1423 квадратных метра. Ещё один флаг-гигант появился в Москве у Музея Победы.