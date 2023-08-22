У стен Музея Победы в Москве в честь Дня Государственного флага развернули гигантский российский триколор. Его площадь составляет тысячу квадратных метров. Церемония прошла под гимн страны в исполнении оркестра Военного университета им. князя Александра Невского Министерства обороны РФ.

В Москве у Музея Победы развернули триколор площадью 1000 квадратных метров. Видео © Telegram / МуZей Победы

Отметим, что в церемонии участвовали представители волонтёрских организаций и военных образовательных учреждений. После церемонии флаг передадут на хранение в Музей Победы. Директор филиала Г.О.Р.А. Андрей Батурин подчеркнул, что День Государственного флага является одним из самых молодых праздников современной России. И в этот день отдаётся дань уважения символам страны, которая прошла долгий героический путь.

"В праздновании в Музее Победы примут участие личный состав 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка, личный состав отдельной орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознамённой дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, Войска национальной гвардии России, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", Всероссийское движение "Волонтёры Победы", волонтёры Музея Победы, а также курсанты Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ", — добавил он.