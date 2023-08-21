День Государственного флага, растительного молока, Матфей-змеесос: Какие праздники и приметы 22 августа
22 августа в России отмечается большой праздник. Это день, когда в нашей стране повсюду триколоры, сопровождающие историю страны добрые три века. А ещё в эту дату отмечается отдельный праздник одной из республик, входящих в состав Российской Федерации.
22 августа отмечается День Государственного флага России. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
День Государственного флага
22 августа 2023 года, в России отмечается важный праздник — День Государственного флага Российской Федерации. Вот несколько фактов о нём:
- Установлен указом президента 20 августа 1994 года.
- Отмечается ежегодно 22 августа.
- Нерабочим не является.
- В этот день в 1991 году триколор был установлен флагом России.
- День отмечается масштабными акциями, концертами.
22 августа 1991 года Верховный совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР". Оно предусматривало, что до принятия специального закона исторический флаг России — триколор — будет считаться флагом Российской Федерации. Указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено Положение о Государственном флаге РФ, а 25 декабря 2000 года был подписан Конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации".
У российского триколора, который составляют равновеликие горизонтальные белая, лазоревая и алая полосы, более чем 300-летняя история. Он появился на рубеже XVII–XVIII веков, в эпоху, когда Россия набирала мощь. Впервые такой флаг с нашитым на нём двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле "Орёл", случилось это при царствовании отца Петра I — Алексея Михайловича, но у историков нет единого мнения, как тогда располагались полосы.
Окончательный вид триколор приобрёл уже при Петре I. 20 января 1705 года он издал указ поднимать бело-сине-красный флаг на торговых всяких судах, причём образец создал сам, утвердил очерёдность полос. Сначала этот флаг так и ассоциировался с флотом, но затем его начали устанавливать на новых землях, и он стал символизировать уже Россию как таковую. Впрочем, затем был период, когда на смену такому триколору приходил чёрно-жёлто-белый флаг, но в 1896 году его окончательно и официально заменил знакомый нам сегодня. Три цвета получили официальное толкование. Красный означал державность, синий — цвет Богоматери, белый — цвет свободы и независимости.
Сегодня, в такой важный для всей страны праздник, как День Государственного флага Российской Федерации, в России повсеместно проходят различные мероприятия, посвящённые триколору: концерты, флешмобы, мастер-классы, конкурсы и так далее.
Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
22 августа отмечается Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений. Фото © un.org
Также в этот вторник, 22 августа, в России и других странах отмечается Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии. Праздником это, конечно, не назвать. Рассказываем о нём:
- Отмечается ежегодно 22 августа.
- Провозглашён резолюцией Генссамблеи ООН в 2019 году.
- Посвящён памяти миллионов человек, которые за всю историю человечества погибли из-за своей веры.
- В этот день проводятся просветительские акции, выставки, конференции.
В истории человечества немало жестоких примеров, когда те или иные государства устраивали гонения на представителей какой-то веры. Например, в Древнем Риме на протяжении долгого времени старались подавлять христиан — их пытали, убивали, совершали прилюдные казни. Также можно вспомнить жестокость христианских рыцарей во время крестовых походов, противостояния католиков и протестантов.
В середине прошлого века во Всеобщей декларации прав человека было прописано, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Он может исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими. А в 1981 году Генассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Там говорится, что каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Однако на деле наш мир ещё полон нетерпимости и насилия на основе религии. Этой проблеме и посвящён сегодняшний Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии.
День Республики Коми
22 августа отмечается День Республики Коми. Фото © ТАСС / Сергей Паршуков
На 22 августа в России также выпадает праздник одного из регионов. В эту дату отмечается День Республики Коми. Предлагаем несколько фактов о нём:
- Празднуется ежегодно 22 августа, дата не смещается.
- В республике является официальным праздником, нерабочим днём.
- Приурочен к дате образования автономной области в первые годы СССР.
- Во многих городах региона проходят торжественные собрания, праздничные концерты и массовые гуляния.
Республика Коми является одним из субъектов Российской Федерации, расположена на северо-востоке европейской части нашей страны. Её история как отдельной административной единицы началась 22 августа 1921 года — тогда была учреждена автономная область Коми (Зырян). Теперь эта дата и отмечается как День Республики Коми. Кстати, республикой она стала в 1936 году. Всё было для народа коми очень важно, ведь впервые представители народности, разбросанные по нескольким губерниям и уездам, были объединены в единое административно-территориальное образование со статусом автономии. Это дало возможность сохранить особенности народа, развивать культуру, язык.
В День Республики Коми там пройдёт немало интересных мероприятий. Основные развернутся в её столице — Сыктывкаре. Парки, музеи, центры культуры подготовили свои программы, причём многодневные. Например, 22 августа в парке имени Кирова пройдут игры и викторины "Удивительная Республика Коми", а на Стефановской площади — праздничная программа "ЗнаКоми".
День растительного молока
22 августа — День растительного молока. Фото © Freepik
22 августа также отмечается пока малоизвестный в России праздник — День растительного молока. Вот что о нём известно:
- Праздник международный, неофициальный.
- Отмечается ежегодно 22 августа, дата не смещается.
- Празднуется с 2017 года.
- Инициатор — соучредитель британского Plant Based News Робин Локки.
- Цель — рассказывать жителям разных стран о пользе этого продукта.
Не все знают, что растительное молоко — это не придумка современных корпораций для дополнительного заработка на сторонниках здорового образа жизни, а древний и традиционный для многих народов диетический продукт. Разные варианты этого напитка издревле распространены на Востоке, в Индонезии, у народов Америки и Африки. Растительное молоко готовят из цельных или пророщенных семян растений, которые культивируются веками. Раньше их перетирали в ступе, сейчас размалывают блендером с большим количеством воды.
Так, это "молоко" можно готовить из бобовых, зерновых, ореховых культур растений и их смесей. Например, в Российской империи была известна смесь миндального молока с сахаром и померанцевой или розовой водой под наименованием оршад. А в Средневековой Англии при изготовлении рисового пудинга также использовалось миндальное молоко. Растительное молоко — одна из альтернатив животному, хоть, конечно, и не может его полноценно заменить. Подходит оно, например, людям с непереносимостью лактозы. Этот напиток обеспечивает организм питательными веществами, многими витаминами и минералами.
Приметы 22 августа
Матвей-змеесос
В Русской православной церкви 22 августа чествуют апостола Матфия — одного из учеников Иисуса Христа. После того как Иуда предал учителя, Матфий занял его место среди апостолов по жребию. Затем он проповедовал в Иерусалиме и в Иудее. Житие приписывает Матфию сотворение чудес: исцеление больных, воскрешение умерших, очищение душ. В Иудее за проповедь христианства он был осуждён синедрионом на смерть и побит камнями. Мощи его, по преданию, были перенесены в Германию императрицей Еленой, сейчас находятся в Трире.
На Руси же этот церковный праздник, как водилось, получил своё название и значение. Называть его стали Матфей-змеесос. Крестьяне считали, что именно 22 августа змеи нападают на коров, присасываются к вымени и пьют молоко. По нынешним временам такое поверье кажется странным, но люди, боясь в этот день пресмыкающихся, оставляли животных дома, доить старались за закрытыми дверями. Считалось, что в этот день женщинам нельзя надевать украшения. Ещё не приветствовалась тёмная одежда, так как она воспринималась как притягивающая беды и несчастья.
Погодные приметы на 22 августа
- Мало росы — к ненастью.
- Много росы — к жаре.
- Ветер с юга — к снежной зиме.
- Вихрь — к зиме суровой.
- Дождь — к целому месяцу плохой погоды.
- Погода тихая и сухая — к поздней зиме.
Именинники 22 августа
22-го именины у российской актрисы Ирины Пеговой. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Сегодня, 22 августа, именины могут отмечать обладатели следующих имён:
- Алексей;
- Антон;
- Григорий;
- Дмитрий;
- Яков;
- Иван;
- Юлиан;
- Макар;
- Матвей;
- Пётр;
- Самуил;
- Ирина;
- Мария.
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