Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага, назвав его символом единства

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём Государственного флага, отмечаемого в РФ 22 августа. Глава государства назвал триколор символом нашего единства.

Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага. Видео © LIFE

Путин напомнил, что у знамён страны — тысячелетняя история: русские дружины поднимали над своими полками стяги с образом Спаса Нерукотворного, в XIX веке на официальных зданиях страны развевался чёрно-жёлто-белый флаг Российской империи, а больше 70 лет страна прожила под красным флагом, с которым была выстрадана победа в Великой Отечественной войне.

"Все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности. Но, конечно же, у нас особое отношение к бело-сине-красному знамени. Это наш официальный государственный флаг, который был утверждён в этом качестве Петром Великим", — добавил российский лидер.

Триколор вновь был поднят над страной 22 августа 1991 года. С ним Россия уже преодолела немало трудностей и испытаний и, по сути, отметил президент, восстановила суверенитет.

"Россия — тысячелетняя страна и цивилизация, наш государственный флаг — это символ нашего единства", — отметил Путин, выразив уверенность, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперёд.