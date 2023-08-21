В День флага России на Ржевском мемориале развернут огромный триколор
В честь Дня Государственного флага РФ 22 августа огромный российский триколор площадью 16 квадратных метров развернётся у основания Ржевского мемориала Советскому солдату под Тверью. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Музея Победы.
"22 августа, в День Государственного флага, на территории Ржевского мемориала Советскому солдату, филиала Музея Победы, развернут государственный флаг нашей страны. В акции примут участие члены "Молодой гвардии", — сообщили в пресс-службе.
Гостей, решивших посетить мемориал, также приглашают в музейно-выставочный павильон. Посетителям Музея Победы покажут фотографии, фронтовые письма и мемуары воинов, сражавшихся в Ржевской битве.
В пресс-службе отметили, что отмечать День флага — традиция филиала Музея Победы в Ржеве. В эту дату всегда проводятся разнообразные памятные мероприятия. И одной из самых красивых и запоминающихся акций является традиция разворачивать государственный триколор России, в которой всегда участвуют молодёжь и ржевские волонтёры.
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Ранее Лайф рассказывал, что ко Дню флага России VK запустит мультимедийный проект. Так, с 20 августа в десяти городах нашей страны установлены интерактивные кубы, которые будут работать до 22-го числа. С помощью них каждый желающий сможет принять участие в викторине или игре, посвящённой государственному символу.
ТАСС / Сергей Карпухин