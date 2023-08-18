Интерактивные VK-кубы появятся ко Дню флага России в 10 городах страны
VK запустит проект ко Дню флага России в 10 городах страны. Обложка © Предоставлено Лайфу
Ко Дню флага России VK запустит мультимедийный проект. Так, с 20 по 22 августа в десяти городах нашей страны будут установлены интерактивные кубы, с помощью которых каждый желающий сможет принять участие в викторине или игре, посвящённой государственному символу. Для активации инсталляций необходимо считать QR-код.
"Интерактивный проект пройдёт в Астрахани, Волгограде, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Санкт-Петербурге и Саратове", — сообщили Лайфу в пресс-службе VK.
К примеру, в игре "Собери флаг" участнику необходимо будет выбрать слова, с которыми у него ассоциируется каждый из цветов российского триколора. После этого варианты появятся на кубе, и горожане смогут поделиться собранным изображением в соцсети "ВКонтакте". Также жители десяти вышеперечисленных городов смогут создать digital-картины, которые отобразятся на кубе.
Ранее сообщалось, что VK начала приём заявок на программу поддержки стартапов и разработчиков цифровых продуктов. Участвовать могут проекты на любой стадии: от тестовой версии (MVP) до готовых продуктов. Максимальный размер гранта — два миллиона рублей.