VK предоставит стартапам грант до 2 млн рублей на разработку продукта или его развитие

VK начала приём заявок на программу поддержки стартапов и разработчиков цифровых продуктов. Участвовать могут проекты на любой стадии: от тестовой версии (MVP) до готовых продуктов. Максимальный размер гранта — два миллиона рублей. Это размер скидки и компенсации на потребление сервисов для участников программы. Ресурсы можно будет потратить на работу с облачной платформой VK Cloud, сервисами для корпоративных коммуникаций VK Workspace и платформой "VK Реклама". Подать заявку и познакомиться с условиями участия можно здесь.

Инструменты облачной платформы VK Cloud помогут развивать продукты на разных стадиях: от прототипа до масштабирования готовых решений. Участники могут использовать инфраструктурные и платформенные облачные сервисы: преднастроенные базы данных, среды разработки, платформу для создания и тестирования ML-моделей и другие инструменты. Участники программы в течение шести месяцев могут использовать облачные сервисы VK Cloud, самостоятельно выбирая условия с учётом графика запуска проекта и требований продукта. Ещё один приятный бонус: участникам будут доступны консультации от экспертов облачной платформы и бесплатная техническая поддержка.

Платформа VK Workspace предоставит участникам программы специальный тариф на сервисы для совместной работы команды на полгода. Защищённой почтой на корпоративном домене, облачным хранилищем документов и супераппом для быстрого и удобного общения можно будет пользоваться бесплатно.

Тестировать спрос на продукт, находить клиентов и привлекать продажи помогут технологии платформы "VK Реклама". Участники программы смогут получить дополнительный бюджет на продвижение в течение двух месяцев.