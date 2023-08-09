VK запускает конкурс "Время танцевать", который пройдёт с 9 по 21 августа

Конкурс "Время танцевать" состоится с 9 по 21 августа. Сначала участники должны записать и прислать видео с танцем, после чего будут выбраны девять финалистов, которые поборются за главный приз в Москве 2 сентября. Об этом сообщает организатор — VK.

"Музыкальный рандомайзер позволяет разнообразить челленджи наших пользователей. НаВоробьёва.деемся, что участники конкурса "Время танцевать" оценят новый эффект и с удовольствием запишут свой танец", — говорит директор департамента по работе с сообществами VK Мария

Оценивать выступления будут хореографы Мигель, Екатерина Решетникова и Ульяна Пылаева. Они выберут участников финала и пригласят их в столицу на танцевальный батл. Какой приз получит победитель состязания, пока не разглашается.