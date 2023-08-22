В Арктике на дрейфующей станции "Северный полюс – 41" развернули самый большой российский триколор. Его размер составил 1423 квадратных метра. В акции приняли участие известный путешественник, член мотоклуба "Ночные волки" Юрий Волков и сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

В Арктике развернули гигантский триколор в честь Дня флага России. Видео © Пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института / Пресс-служба "Ночные волки"

"Арктика — это место силы, где могут работать только стойкие и мужественные люди, настоящие патриоты своего дела <...> От Большой земли полярников отделяют десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях в окружении льдов и самого холодного океана на планете, глубина которого достигает четырёх километров. Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор", — подчеркнул директор ААНИИ Александр Макаров.