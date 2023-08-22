Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём флага

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев с борта Международной космической станции передали россиянам поздравления с Днём Государственного флага. Они отметили, что даже в космосе изображение российского триколора напоминает о Родине.

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев с борта МКС поздравили россиян с Днём Государственного флага. Видео © "Роскосмос"

"Флаг — самый узнаваемый символ нашего государства в мире. И мы гордимся, что он представлен на борту МКС, где мы трудимся на благо своей страны", — отметил Сергей Прокопьев.

"Где бы мы ни находились, даже в космосе, изображение флага напоминает нам о Родине, которая доверила нам работать за пределами Земли", — добавил Дмитрий Петелин.

"Мы горды тем, что представляем огромную страну, её флаг, её граждан. Желаем вам благополучия и процветания, здоровья и единства. А наш общий созидательный труд для укрепления России будет лучшим подтверждением любви к Родине", — подчеркнул Андрей Федяев.