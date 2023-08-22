Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём флага
Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев с борта Международной космической станции передали россиянам поздравления с Днём Государственного флага. Они отметили, что даже в космосе изображение российского триколора напоминает о Родине.
Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев с борта МКС поздравили россиян с Днём Государственного флага. Видео © "Роскосмос"
"Флаг — самый узнаваемый символ нашего государства в мире. И мы гордимся, что он представлен на борту МКС, где мы трудимся на благо своей страны", — отметил Сергей Прокопьев.
"Где бы мы ни находились, даже в космосе, изображение флага напоминает нам о Родине, которая доверила нам работать за пределами Земли", — добавил Дмитрий Петелин.
"Мы горды тем, что представляем огромную страну, её флаг, её граждан. Желаем вам благополучия и процветания, здоровья и единства. А наш общий созидательный труд для укрепления России будет лучшим подтверждением любви к Родине", — подчеркнул Андрей Федяев.
Праздник Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Более 30 лет назад, после распада СССР, статус национального флага вновь получил триколор, а в 1994 году в нашей стране появился новый праздник — День флага. Лайф рассказывал об истории символа российской государственности в этом материале. А ранее россиян с праздником поздравил президент Владимир Путин, он выразил уверенность, что флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперёд.