"Мы не оставим города свои": Пушилин в День флага России показал видео с триколорами над Донбассом
Пушилин в День флага России показал видео с триколорами над городами Донбасса
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опубликовал в своём телеграм-канале видео в честь Дня Государственного флага РФ. На кадрах показано, как российский триколор развевается над населёнными пунктами Донбасса. При этом звучит песня группы "Декабрь" — "Мы не оставим города свои".
Врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал видео в честь Дня флага России. Видео © T.me / pushilindenis
"Русский флаг на русской земле..." — подписал видео Пушилин.
В своём поздравлении врио главы ДНР отметил, что флаг России — это символ единства русского народа, его великой истории и будущих свершений. Во время испытаний для жителей Донбасса российский флаг обрёл особый смысл, вдохновил на утверждение исторической правды, стал знаменем основополагающего выбора, подчеркнул Пушилин.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём Государственного флага, отмечаемого в РФ 22 августа. Глава государства назвал триколор символом нашего единства. Кроме того, космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев с борта МКС передали россиянам поздравления с Днём Государственного флага.
T.me / pushilindenis