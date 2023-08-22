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22 августа, 08:28

"Мы не оставим города свои": Пушилин в День флага России показал видео с триколорами над Донбассом

Пушилин в День флага России показал видео с триколорами над городами Донбасса

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опубликовал в своём телеграм-канале видео в честь Дня Государственного флага РФ. На кадрах показано, как российский триколор развевается над населёнными пунктами Донбасса. При этом звучит песня группы "Декабрь" — "Мы не оставим города свои".

Врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал видео в честь Дня флага России. Видео © T.me / pushilindenis

"Русский флаг на русской земле..." — подписал видео Пушилин.

В своём поздравлении врио главы ДНР отметил, что флаг России — это символ единства русского народа, его великой истории и будущих свершений. Во время испытаний для жителей Донбасса российский флаг обрёл особый смысл, вдохновил на утверждение исторической правды, стал знаменем основополагающего выбора, подчеркнул Пушилин.

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Губернатор Магаданской области: Где российский флаг — там победа

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём Государственного флага, отмечаемого в РФ 22 августа. Глава государства назвал триколор символом нашего единства. Кроме того, космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев с борта МКС передали россиянам поздравления с Днём Государственного флага.

Обложка ©

T.me / pushilindenis

Иван Косицын
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