Губернатор Магаданской области: Где российский флаг — там победа

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил россиян с Днём флага, подчеркнув, что российский триколор — символ единства, преданности Отечеству и готовности отстаивать национальные интересы. Кроме того, сегодня флаг России ведёт в бой наших ребят, которые сражаются за историческую справедливость.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил россиян с Днём флага. Видео © Телеграм-канал "Сергей Носов Live"

Носов подчеркнул, что триколор прочно вошёл в жизнь граждан как неотъемлемая часть российской государственности, а его цвета — в сердце каждого гражданина.

"Сегодня наше знамя развевается и над новыми регионами России. Оно ведёт в бой наших ребят, которые сражаются за историческую справедливость. Мы знаем: где российский флаг — там победа", — отметил губернатор.