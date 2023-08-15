Из Мурманского морского порта отправилась первая за 40 лет высокоширотная масштабная годовая экспедиция "Чистая Арктика – Восток-77". В торжественной церемонии приняли участие представители администрации Мурманской области и Русского географического общества. Также обращение к участникам экспедиции прислал президент РФ Владимир Путин.

Из Мурманска стартовала экспедиция "Чистая Арктика – Восток-77" © Предоставлено Лайфу

Из Мурманска стартовала экспедиция "Чистая Арктика – Восток-77" © Предоставлено Лайфу

Из Мурманска стартовала экспедиция "Чистая Арктика – Восток-77" © Предоставлено Лайфу

"Масштаб вашего уникального проекта, реализуемого под эгидой Российской академии наук, поистине впечатляет. В сложных климатических условиях будет проведено более 200 фундаментальных исследований в области географии, экономики, социологии. Все они имеют исключительно важное значение для развития Арктической зоны и укрепления её природного, промышленного потенциала", — заявил глава государства.

Как отметил начальник экспедиции Андрей Нагибин, она продолжает череду крупных акций по защите природы и развитию социальной сферы, которые "Чистая Арктика" проводит на Крайнем Севере. Группа пройдёт более 12 тысяч километров по самым малоисследованным территориям и нанесёт на карту сотни объектов. Учёные из 20 институтов РАН и нескольких вузов проведут исследования по госзаданиям своих научных центров.

Научная программа экспедиции включает в себя исследования в сфере экологии, социологии и антропологии коренных народов и жителей самых северных посёлков страны. Участники экспедиции обследуют более 500 объектов промышленного наследия СССР, определят план по консервации или полной утилизации остатков оборудования, бочек и другого наследия хозяйственной деятельности XIX–ХХ веков.

Ожидается, что теплоход пройдёт 325 морских миль и осуществит заброску первой партии на труднодоступный юго-восточный берег Кольского полуострова, откуда и начнётся наземный маршрут экспедиции. Его часть, пролегающую через тундры и заливы Терского берега Кольского полуострова, протяжённостью 120 километров группа пройдёт пешком. В посёлке Умба её сменит вторая партия — социологи и антропологи.

Экспедиция пройдёт по континентальной части Арктики с участием исследователей из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов. Исследователи проведут огромную работу по изучению нынешнего состояния Арктики — всего на протяжении целого года более 700 человек проведут около 200 важнейших для науки исследований.