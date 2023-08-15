Из Мурманска стартовала экспедиция "Чистая Арктика – Восток-77"
Из Мурманска стартовала экспедиция "Чистая Арктика – Восток-77" © Предоставлено Лайфу
Из Мурманского морского порта отправилась первая за 40 лет высокоширотная масштабная годовая экспедиция "Чистая Арктика – Восток-77". В торжественной церемонии приняли участие представители администрации Мурманской области и Русского географического общества. Также обращение к участникам экспедиции прислал президент РФ Владимир Путин.
Из Мурманска стартовала экспедиция "Чистая Арктика – Восток-77" © Предоставлено Лайфу
Из Мурманска стартовала экспедиция "Чистая Арктика – Восток-77" © Предоставлено Лайфу
Из Мурманска стартовала экспедиция "Чистая Арктика – Восток-77" © Предоставлено Лайфу
"Масштаб вашего уникального проекта, реализуемого под эгидой Российской академии наук, поистине впечатляет. В сложных климатических условиях будет проведено более 200 фундаментальных исследований в области географии, экономики, социологии. Все они имеют исключительно важное значение для развития Арктической зоны и укрепления её природного, промышленного потенциала", — заявил глава государства.
Как отметил начальник экспедиции Андрей Нагибин, она продолжает череду крупных акций по защите природы и развитию социальной сферы, которые "Чистая Арктика" проводит на Крайнем Севере. Группа пройдёт более 12 тысяч километров по самым малоисследованным территориям и нанесёт на карту сотни объектов. Учёные из 20 институтов РАН и нескольких вузов проведут исследования по госзаданиям своих научных центров.
Научная программа экспедиции включает в себя исследования в сфере экологии, социологии и антропологии коренных народов и жителей самых северных посёлков страны. Участники экспедиции обследуют более 500 объектов промышленного наследия СССР, определят план по консервации или полной утилизации остатков оборудования, бочек и другого наследия хозяйственной деятельности XIX–ХХ веков.
Ожидается, что теплоход пройдёт 325 морских миль и осуществит заброску первой партии на труднодоступный юго-восточный берег Кольского полуострова, откуда и начнётся наземный маршрут экспедиции. Его часть, пролегающую через тундры и заливы Терского берега Кольского полуострова, протяжённостью 120 километров группа пройдёт пешком. В посёлке Умба её сменит вторая партия — социологи и антропологи.
Экспедиция пройдёт по континентальной части Арктики с участием исследователей из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов. Исследователи проведут огромную работу по изучению нынешнего состояния Арктики — всего на протяжении целого года более 700 человек проведут около 200 важнейших для науки исследований.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин пообещал молодым семьям запуск программы льготной ипотеки в Арктике. По словам главы государства, такая мера станет серьёзной поддержкой для граждан, проживающих в регионе.