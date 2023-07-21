Путин пообещал молодым семьям запуск программы льготной ипотеки в Арктике
В регионах Арктической зоны нужно запустить программу льготной ипотеки под 2% для молодых семей. С таким предложением, выдвинутым министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, согласился президент России Владимир Путин.
"Думаю, что такая мера может стать серьёзной поддержкой для граждан, проживающих в Арктической зоне. Мы знаем результаты работы этой льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке", — сказал глава государства на совещании в Мурманске.
Ранее Владимир Путин рассказал, что 20 июля хотел посетить Североморск, однако не смог прилететь из-за непогоды. Глава государства в ходе совещания обратил внимание на то, что в городе построен лицей на 1200 мест.
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