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20 июля, 21:20

Путин пообещал молодым семьям запуск программы льготной ипотеки в Арктике

В регионах Арктической зоны нужно запустить программу льготной ипотеки под 2% для молодых семей. С таким предложением, выдвинутым министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, согласился президент России Владимир Путин.

"Думаю, что такая мера может стать серьёзной поддержкой для граждан, проживающих в Арктической зоне. Мы знаем результаты работы этой льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке", — сказал глава государства на совещании в Мурманске.

Путин заявил о стратегической важности Арктической зоны для России

Путин заявил о стратегической важности Арктической зоны для России

Ранее Владимир Путин рассказал, что 20 июля хотел посетить Североморск, однако не смог прилететь из-за непогоды. Глава государства в ходе совещания обратил внимание на то, что в городе построен лицей на 1200 мест.

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Артур Лапсаков
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