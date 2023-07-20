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20 июля, 20:23

Путин рассказал, что из-за непогоды не смог прилететь в Североморск

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов рассказал, что 20 июля хотел посетить Североморск, однако не смог из-за погодных условий.

"Мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск, хотели туда на вертушках добраться, но по погоде не получилось", — сказал глава государства.

Путин посетовал, что из-за непогоды не смог прилететь в Североморск. Видео © Telegram-канал Кремля

Путин: Для движения по Севморпути нужны новые ледоколы "самого большого класса"

Путин: Для движения по Севморпути нужны новые ледоколы "самого большого класса"

А ранее Путина прокатили на электромобиле по предприятию "Новатэк" в Мурманской области. Во время визита глава государства осмотрел цеха и ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа.

Обложка ©

Кадр видео t.me / Кремль.Новости

Артур Лапсаков
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