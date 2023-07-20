Путин рассказал, что из-за непогоды не смог прилететь в Североморск

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов рассказал, что 20 июля хотел посетить Североморск, однако не смог из-за погодных условий.

"Мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск, хотели туда на вертушках добраться, но по погоде не получилось", — сказал глава государства.

Путин посетовал, что из-за непогоды не смог прилететь в Североморск. Видео © Telegram-канал Кремля