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20 июля, 17:50

Путина прокатили на электромобиле по предприятию "Новатэк" в Мурманской области

Сотрудники центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) "Новатэк" в Белокаменке Мурманской области в рамках визита президента РФ Владимира Путина в регион предложили главе государства прокатиться по территории предприятия на электромобиле.

Президент Владимир Путин проехался на электромобиле по предприятию "Новатэк" в Мурманской области. Видео © Kremlin.ru

Во время визита глава государства осмотрел цеха и ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа. Встретил российского лидера и давал пояснения председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон, также Путина сопровождали полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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Напомним, президент России прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область сегодня днём. В последний раз глава государства был там в июле 2014 года, тогда он принимал участие в праздновании Дня ВМФ в Североморске.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
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