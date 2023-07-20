Путина прокатили на электромобиле по предприятию "Новатэк" в Мурманской области

Сотрудники центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) "Новатэк" в Белокаменке Мурманской области в рамках визита президента РФ Владимира Путина в регион предложили главе государства прокатиться по территории предприятия на электромобиле.

Президент Владимир Путин проехался на электромобиле по предприятию "Новатэк" в Мурманской области. Видео © Kremlin.ru

Во время визита глава государства осмотрел цеха и ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа. Встретил российского лидера и давал пояснения председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон, также Путина сопровождали полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.