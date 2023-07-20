Путин прибыл в Мурманскую область
Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область.
В Мурманской области глава государства в последний раз был в июле 2014 года, тогда он принимал участие в праздновании Дня ВМФ в Североморске.
Ранее в Кремле анонсировали, что сегодня, 20 июля, Путин отправится в рабочую поездку в один из регионов России, но не уточнили, в какой именно. Прошлая региональная поездка президента состоялась 28 июня: глава государства посетил Дербент, где провёл совещание по развитию туризма, побывал в легендарной персидской цитадели Нарын-Кала, а уже поздно вечером у фонтана в парке имени Низами Гянджеви пообщался с местными жителями.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow