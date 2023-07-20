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20 июля, 15:37
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Путин прибыл в Мурманскую область

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область.

В Мурманской области глава государства в последний раз был в июле 2014 года, тогда он принимал участие в праздновании Дня ВМФ в Североморске.

В Кремле поставили точку в вопросе, поедет ли Путин в ЮАР

В Кремле поставили точку в вопросе, поедет ли Путин в ЮАР

Ранее в Кремле анонсировали, что сегодня, 20 июля, Путин отправится в рабочую поездку в один из регионов России, но не уточнили, в какой именно. Прошлая региональная поездка президента состоялась 28 июня: глава государства посетил Дербент, где провёл совещание по развитию туризма, побывал в легендарной персидской цитадели Нарын-Кала, а уже поздно вечером у фонтана в парке имени Низами Гянджеви пообщался с местными жителями.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Александра Вишнякова
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