"Пожал нам руки, красавчик": Жители Дербента в праздничном настроении встретили Путина
Жители Дербента встретили Владимира Путина в праздничном настроении
Жители Дербента в приподнятом настроении встретили президента России Владимира Путина, который посетил открытие фонтана в парке имени Низами Гянджеви. Корреспондент Лайфа пообщался с местными, побывавшими на этом событии.
Жители Дербента встретили Владимира Путина в праздничном настроении. Видео © LIFE / Павел Баранов
Люди махали президенту флажками, хлопали, выкрикивали приветствия, снимали происходящее на телефоны. Глава государства пообщался с народом, спросил, нравится ли парк.
"Наш президент, глава всей Российской Федерации, приехал в Дербент, наш город, спрашивал у нас, как нам, нравится наш парк или нет. Конечно, 10 из 10 баллов. Пожал нам всем руки, молодец, красавчик!" — поделилась горожанка.
"Сказали, что очень нравится. Не может не понравиться всё это", — вторил ей земляк.
Жители Дербента встретили Владимира Путина в праздничном настроении. Видео © LIFE / Павел Баранов
Ранее Лайф писал, что Путин прибыл в Дербент для проведения совещания по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Визит главы государства совпал с празднованием Курбан-байрама, или праздника жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа — паломничества к святым местам.
Кадр видео t.me / Кремль. Новости