Регион

Уведомления отключены

28 июня, 19:53

"Пожал нам руки, красавчик": Жители Дербента в праздничном настроении встретили Путина

Жители Дербента встретили Владимира Путина в праздничном настроении

Жители Дербента в приподнятом настроении встретили президента России Владимира Путина, который посетил открытие фонтана в парке имени Низами Гянджеви. Корреспондент Лайфа пообщался с местными, побывавшими на этом событии.

Жители Дербента встретили Владимира Путина в праздничном настроении. Видео © LIFE / Павел Баранов

Люди махали президенту флажками, хлопали, выкрикивали приветствия, снимали происходящее на телефоны. Глава государства пообщался с народом, спросил, нравится ли парк.

"Наш президент, глава всей Российской Федерации, приехал в Дербент, наш город, спрашивал у нас, как нам, нравится наш парк или нет. Конечно, 10 из 10 баллов. Пожал нам всем руки, молодец, красавчик!" — поделилась горожанка.

"Сказали, что очень нравится. Не может не понравиться всё это", — вторил ей земляк.

Жители Дербента встретили Владимира Путина в праздничном настроении. Видео © LIFE / Павел Баранов

Путин побывал в персидской цитадели Нарын-Кала в Дербенте

Путин побывал в персидской цитадели Нарын-Кала в Дербенте

Ранее Лайф писал, что Путин прибыл в Дербент для проведения совещания по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Визит главы государства совпал с празднованием Курбан-байрама, или праздника жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа — паломничества к святым местам.

Обложка ©

Кадр видео t.me / Кремль. Новости

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Путин
  • Общество
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров