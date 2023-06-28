"Пожал нам руки, красавчик": Жители Дербента в праздничном настроении встретили Путина

Жители Дербента в приподнятом настроении встретили президента России Владимира Путина, который посетил открытие фонтана в парке имени Низами Гянджеви. Корреспондент Лайфа пообщался с местными, побывавшими на этом событии.

Жители Дербента встретили Владимира Путина в праздничном настроении. Видео © LIFE / Павел Баранов

Люди махали президенту флажками, хлопали, выкрикивали приветствия, снимали происходящее на телефоны. Глава государства пообщался с народом, спросил, нравится ли парк.

"Наш президент, глава всей Российской Федерации, приехал в Дербент, наш город, спрашивал у нас, как нам, нравится наш парк или нет. Конечно, 10 из 10 баллов. Пожал нам всем руки, молодец, красавчик!" — поделилась горожанка.

"Сказали, что очень нравится. Не может не понравиться всё это", — вторил ей земляк.

Жители Дербента встретили Владимира Путина в праздничном настроении. Видео © LIFE / Павел Баранов