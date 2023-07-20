Путин сегодня отправится в один из регионов РФ
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 20 июля, отправится в рабочую поездку в один из регионов России. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не уточнив, в какой именно регион приедет глава государства.
"Сегодня у президента запланирована региональная поездка. Сейчас по понятным причинам мы не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперёд о местах посещения. Будем сегодня это делать в течение дня", — сказал представитель Кремля.
Прошлая региональная поездка президента состоялась 28 июня: Владимир Путин посетил Дербент, где провёл совещание по развитию туризма, побывал в легендарной персидской цитадели Нарын-Кала, а уже поздно вечером приехал на открытие фонтана в парке имени Низами Гянджеви. Там его ждали жители Дербента. И глава государства вопреки особому режиму подошёл их поприветствовать и сделать фото. Дагестанцы пришли в восторг.
ТАСС / Александр Казаков