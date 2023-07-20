Путин сегодня отправится в один из регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 20 июля, отправится в рабочую поездку в один из регионов России. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не уточнив, в какой именно регион приедет глава государства.

"Сегодня у президента запланирована региональная поездка. Сейчас по понятным причинам мы не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперёд о местах посещения. Будем сегодня это делать в течение дня", — сказал представитель Кремля.