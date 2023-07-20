Регион

Уведомления отключены

20 июля, 09:56

Путин сегодня отправится в один из регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 20 июля, отправится в рабочую поездку в один из регионов России. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не уточнив, в какой именно регион приедет глава государства.

"Сегодня у президента запланирована региональная поездка. Сейчас по понятным причинам мы не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперёд о местах посещения. Будем сегодня это делать в течение дня", — сказал представитель Кремля.

Дагестанская девочка дозвонилась Мишустину и Силуанову из кабинета Путина в Кремле

Дагестанская девочка дозвонилась Мишустину и Силуанову из кабинета Путина в Кремле

Прошлая региональная поездка президента состоялась 28 июня: Владимир Путин посетил Дербент, где провёл совещание по развитию туризма, побывал в легендарной персидской цитадели Нарын-Кала, а уже поздно вечером приехал на открытие фонтана в парке имени Низами Гянджеви. Там его ждали жители Дербента. И глава государства вопреки особому режиму подошёл их поприветствовать и сделать фото. Дагестанцы пришли в восторг.

Обложка ©

ТАСС / Александр Казаков

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров