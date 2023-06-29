Песков рассказал, почему Путин решил выйти к сотням людей в Дербенте вопреки "особому режиму"

Президент России Владимир Путин во время визита в Дербент сам решил выйти к ожидавшим его сотням людей, несмотря на то что вокруг него действует особый санитарно-эпидемиологический режим. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, настоятельные рекомендации специалистов уже становятся меньше, хотя в отношении Путина действует "особый режим по понятным причинам". Но в таких случаях, когда все жители города собираются, чтобы встретить президента, как это было в Дербенте, демонстрируется поддержка и радость населения, подчеркнул Песков.

Жители Дербента встретили Владимира Путина. Видео © T.me / "Кремль. Новости"

"Поэтому, конечно, с одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но, с другой стороны, есть твёрдое решение президента, когда он не мог отказать людям в том, чтобы они его поприветствовали", — добавил он.