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29 июня, 10:44

Песков рассказал, почему Путин решил выйти к сотням людей в Дербенте вопреки "особому режиму"

Песков: Весь Дербент показал абсолютную поддержку и радость визиту Путина

Президент России Владимир Путин во время визита в Дербент сам решил выйти к ожидавшим его сотням людей, несмотря на то что вокруг него действует особый санитарно-эпидемиологический режим. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, настоятельные рекомендации специалистов уже становятся меньше, хотя в отношении Путина действует "особый режим по понятным причинам". Но в таких случаях, когда все жители города собираются, чтобы встретить президента, как это было в Дербенте, демонстрируется поддержка и радость населения, подчеркнул Песков.

Жители Дербента встретили Владимира Путина. Видео © T.me / "Кремль. Новости"

"Поэтому, конечно, с одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но, с другой стороны, есть твёрдое решение президента, когда он не мог отказать людям в том, чтобы они его поприветствовали", — добавил он.

"Пожал нам руки, красавчик": Жители Дербента в праздничном настроении встретили Путина

"Пожал нам руки, красавчик": Жители Дербента в праздничном настроении встретили Путина

Напомним, 28 июня Путин прибыл в Дербент для проведения совещания по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Его визит совпал с празднованием Курбан-байрама, или праздника жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа — паломничества к святым местам.

Обложка ©

Кадр видео t.me / Кремль. Новости

Александр Юнашев
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