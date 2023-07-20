Путин: Для движения по Севморпути нужны новые ледоколы "самого большого класса"

Загрузка Северного морского пути постепенно будет только расти, и для движения по нему понадобятся самые высококлассные ледоколы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Мурманской области.

Говоря о перспективах проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ – 2", президент отметил, что очевидно "это будет влиять и на загрузку" морского коридора, потому что после реализации второй части проекта "Северный морской путь будет заполняться".

"Необходимы ледоколы, причём ледоколы самого большого класса", — указал Путин.