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20 июля, 18:52

Путин: Для движения по Севморпути нужны новые ледоколы "самого большого класса"

Загрузка Северного морского пути постепенно будет только расти, и для движения по нему понадобятся самые высококлассные ледоколы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Мурманской области.

Говоря о перспективах проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ – 2", президент отметил, что очевидно "это будет влиять и на загрузку" морского коридора, потому что после реализации второй части проекта "Северный морской путь будет заполняться".

"Необходимы ледоколы, причём ледоколы самого большого класса", — указал Путин.

Путин назвал приоритетом для РФ развитие Севморпути: Здесь экономить не стоит

Путин назвал приоритетом для РФ развитие Севморпути: Здесь экономить не стоит

Напомним, президент России прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область. В последний раз глава государства был там в июле 2014 года на праздновании Дня ВМФ. Сегодня Путин посетил центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) "Новатэк", где ему предложили прокатиться по территории предприятия на электромобиле.

Обложка ©

Kremlin.ru / Константин Завражин

Ирина Фальке
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