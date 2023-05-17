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17 мая, 12:15

Путин назвал приоритетом для РФ развитие Севморпути: Здесь экономить не стоит

Россия рассматривает в качестве приоритета развитие Северного морского пути (СМП) и не будет экономить на реализации данного проекта. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Развитие Северного морского пути — это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. Здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры", — уточнил он.

По словам Путина, Россия открыта к сотрудничеству с иностранными партнёрами по теме СМП, тем более что изменение климата подталкивает к расширению вопроса. Глава государства отметил, что Севморпуть — важное для нашей страны направление, Россия приступает к реализации здесь масштабных инфраструктурных проектов, чему способствует постоянное развитие навигации.

"У нас уже запущены регулярные рейсы атомного контейнеровоза, у нас введён в эксплуатацию второй атомный ледокол "Урал", — напомнил Путин.

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Ранее Лайф писал, что Россия активно сотрудничает со странами БРИКС и ШОС в арктической сфере. Также прорабатывается ряд двусторонних проектов в разных отраслях.

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ТАСС / Лев Федосеев

Татьяна Миссуми
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