Россия привлечёт страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике
МИД РФ: Россия привлечёт страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике
Россия активно сотрудничает со странами БРИКС и ШОС в арктической сфере. Как рассказал посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, также прорабатывается ряд двусторонних проектов в разных отраслях.
"Контакты со странами БРИКС и ШОС [по Арктике] в настоящее время активно развиваются. Прорабатывается ряд двусторонних проектов в таких сферах, как научные исследования, логистика, охрана окружающей среды, а также морское сотрудничество", — сказал он в беседе с ТАСС.
Кроме того, Корчунов добавил, что подобный диалог ведётся и с рядом стран Востока, которые имеют соответствующие компетенции и интерес.
Ранее посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что действия НАТО могут спровоцировать эскалацию в Арктическом регионе.
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