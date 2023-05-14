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14 мая, 04:20

Россия привлечёт страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике

МИД РФ: Россия привлечёт страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике

Россия активно сотрудничает со странами БРИКС и ШОС в арктической сфере. Как рассказал посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, также прорабатывается ряд двусторонних проектов в разных отраслях.

"Контакты со странами БРИКС и ШОС [по Арктике] в настоящее время активно развиваются. Прорабатывается ряд двусторонних проектов в таких сферах, как научные исследования, логистика, охрана окружающей среды, а также морское сотрудничество", — сказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, Корчунов добавил, что подобный диалог ведётся и с рядом стран Востока, которые имеют соответствующие компетенции и интерес.

В МИД РФ обеспокоены данными о подготовке США к конфликтам в Арктике

В МИД РФ обеспокоены данными о подготовке США к конфликтам в Арктике

Ранее посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что действия НАТО могут спровоцировать эскалацию в Арктическом регионе.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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