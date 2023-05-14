Россия привлечёт страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике

Россия активно сотрудничает со странами БРИКС и ШОС в арктической сфере. Как рассказал посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, также прорабатывается ряд двусторонних проектов в разных отраслях.

"Контакты со странами БРИКС и ШОС [по Арктике] в настоящее время активно развиваются. Прорабатывается ряд двусторонних проектов в таких сферах, как научные исследования, логистика, охрана окружающей среды, а также морское сотрудничество", — сказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, Корчунов добавил, что подобный диалог ведётся и с рядом стран Востока, которые имеют соответствующие компетенции и интерес.