В МИД РФ обеспокоены данными о подготовке США к конфликтам в Арктике
МИД: Москва насторожена данными о подготовке США к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике
Появляющиеся в СМИ сообщения о подготовке США к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике крайне беспокоят Москву. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
"Конечно, эта риторика не может не вызывать у нас настороженности. Мы видим, что речь идёт о военном освоении региона. Мы обеспокоены этим, поскольку в Арктике нет проблем, требующих военного решения", — пояснил он.
Ранее сообщалось, что американских нацгвардейцев начали готовить к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. Речь идёт в том числе о гипотетических столкновениях РФ и КНР с союзниками Вашингтона по НАТО. Военные учения "Северный удар" (Northern Strike) военнослужащие Нацгвардии США провели в январе на севере американского штата Мичиган.