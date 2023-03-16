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16 марта, 06:19

В МИД РФ обеспокоены данными о подготовке США к конфликтам в Арктике

МИД: Москва насторожена данными о подготовке США к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике

Появляющиеся в СМИ сообщения о подготовке США к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике крайне беспокоят Москву. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

"Конечно, эта риторика не может не вызывать у нас настороженности. Мы видим, что речь идёт о военном освоении региона. Мы обеспокоены этим, поскольку в Арктике нет проблем, требующих военного решения", — пояснил он.

Ранее сообщалось, что американских нацгвардейцев начали готовить к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. Речь идёт в том числе о гипотетических столкновениях РФ и КНР с союзниками Вашингтона по НАТО. Военные учения "Северный удар" (Northern Strike) военнослужащие Нацгвардии США провели в январе на севере американского штата Мичиган.

В МИД РФ сообщили об усилении военной активности в высоких широтах стран НАТО

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МИД РФ

Оксана Попова
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