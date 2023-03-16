В МИД РФ обеспокоены данными о подготовке США к конфликтам в Арктике

Появляющиеся в СМИ сообщения о подготовке США к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике крайне беспокоят Москву. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

"Конечно, эта риторика не может не вызывать у нас настороженности. Мы видим, что речь идёт о военном освоении региона. Мы обеспокоены этим, поскольку в Арктике нет проблем, требующих военного решения", — пояснил он.