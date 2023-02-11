В МИД РФ сообщили об усилении военной активности в высоких широтах стран НАТО
Дипломат Корчунов: Риск инцидентов в Арктике серьёзно вырос в последнее время
В последнее время вырос риск инцидентов в Арктике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в беседе с ТАСС.
"Хотя угрозы непосредственного конфликта в Арктике остаются не на высоком уровне, риск непреднамеренных инцидентов в последнее время серьёзно возрос", — сказал он.
По словам Корчунова, из-за этого усилилась военная активность в высоких широтах стран НАТО, особенно неарктических государств альянса, которые проецируют силу на Арктический регион.
Ранее сообщалось, что американских нацгвардейцев начали готовить к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. Речь идёт в том числе о гипотетических столкновениях РФ и КНР с союзниками Вашингтона по НАТО.
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