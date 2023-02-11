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11 февраля, 09:35

В МИД РФ сообщили об усилении военной активности в высоких широтах стран НАТО

Дипломат Корчунов: Риск инцидентов в Арктике серьёзно вырос в последнее время

В последнее время вырос риск инцидентов в Арктике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в беседе с ТАСС.

"Хотя угрозы непосредственного конфликта в Арктике остаются не на высоком уровне, риск непреднамеренных инцидентов в последнее время серьёзно возрос", — сказал он.

По словам Корчунова, из-за этого усилилась военная активность в высоких широтах стран НАТО, особенно неарктических государств альянса, которые проецируют силу на Арктический регион.

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Ранее сообщалось, что американских нацгвардейцев начали готовить к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. Речь идёт в том числе о гипотетических столкновениях РФ и КНР с союзниками Вашингтона по НАТО.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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