В МИД РФ сообщили об усилении военной активности в высоких широтах стран НАТО

В последнее время вырос риск инцидентов в Арктике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в беседе с ТАСС.

"Хотя угрозы непосредственного конфликта в Арктике остаются не на высоком уровне, риск непреднамеренных инцидентов в последнее время серьёзно возрос", — сказал он.

По словам Корчунова, из-за этого усилилась военная активность в высоких широтах стран НАТО, особенно неарктических государств альянса, которые проецируют силу на Арктический регион.