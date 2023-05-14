Регион

Уведомления отключены

13 мая, 22:34

В МИД РФ указали на возможную эскалацию в Арктике из-за действий НАТО

Дипломат Корчунов: Из-за действий НАТО в Арктике может произойти эскалация

Действия Североатлантического альянса, а именно наращивание военного потенциала, могут спровоцировать эскалацию в Арктическом регионе. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

"Не видим признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике. Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса, к которым активно привлекаются его неарктические страны-члены. Продолжается наращивание их военного потенциала в высоких широтах", — заявил Корчунов.

Вместе с тем, по его словам, обостряется курс западных государств на противоборство, конфронтацию, а также продвижение интересов в Арктике в ущерб интересам прочих стран. В этих условиях вполне возможна эскалация обстановки в этом регионе. Корчунов также заявил, что в некоторых "стратегических документах арктических стран Россия представлена как противник и угроза безопасности".

Нефтяная компания начала перевозки грузов в Арктике беспилотным автотранспортом

Нефтяная компания начала перевозки грузов в Арктике беспилотным автотранспортом

Ранее Николай Корчунов заявил, что появляющиеся в СМИ сообщения о подготовке США к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике крайне беспокоят Москву.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • НАТО
  • Арктика
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров