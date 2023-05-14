В МИД РФ указали на возможную эскалацию в Арктике из-за действий НАТО
Дипломат Корчунов: Из-за действий НАТО в Арктике может произойти эскалация
Действия Североатлантического альянса, а именно наращивание военного потенциала, могут спровоцировать эскалацию в Арктическом регионе. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Не видим признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике. Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса, к которым активно привлекаются его неарктические страны-члены. Продолжается наращивание их военного потенциала в высоких широтах", — заявил Корчунов.
Вместе с тем, по его словам, обостряется курс западных государств на противоборство, конфронтацию, а также продвижение интересов в Арктике в ущерб интересам прочих стран. В этих условиях вполне возможна эскалация обстановки в этом регионе. Корчунов также заявил, что в некоторых "стратегических документах арктических стран Россия представлена как противник и угроза безопасности".
Ранее Николай Корчунов заявил, что появляющиеся в СМИ сообщения о подготовке США к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике крайне беспокоят Москву.
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